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.. هكذا أجاب مصطفى لعريبي

هل تعود شخصية “علّام” في الجزء الثاني من الدامة؟ (فيديو)

الشروق أونلاين
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هل تعود شخصية “علّام” في الجزء الثاني من الدامة؟ (فيديو)
ح.م
لقطة من مسلسل "الدامة"

رفض الممثل مصطفى لعريبي تأكيد وفاة شخصية “علّام” التي قام بأدائها في مسلسل “الدامة” من إنتاج التلفزيون الجزائري شهر رمضان الماضي. من دون أن يستبعد بقاءه على قيد الحياة وظهوره من جديد في الجزء الثاني من العمل.

لعريبي قال في برنامج “60 دقيقة حقيقة” على قناة الشروق نيوز أمسية السبت، إنه لن يجيب على السؤال، عندما تعلّق الأمر بوفاة بطل المسلسل منتحرا في الحلقة الأخيرة من العمل.

لكن الفنان لم يستبعد في الوقت نفسه، كلّ الاحتمالات الأخرى. بما في ذلك بقاء “علّام” على قيد الحياة، مع عاهة مستديمة، أو حتى دخوله في غيبوبة.

وتابع لعريبي يقول:”يمكن للوقت فقط، وللمخرج يحيى مزاحم وكاتبة السيناريو سارة برتيمة الإجابة على هذا السؤال”. قبل أن يضيف متحفظا:”في حالة وجود جزء ثان للمسلسل فمن الممكن أن علّام لم يمت”.

ويحكي مسلسل “الدامة”، الذي تدور أحداثه في بيئة حي باب الواد الشعبي بالعاصمة، قصة مهرّب الآثار علّام الذي ينتهي به الأمر ضحية لأفراد شبكته الإجرامية.

واُعتُبر هذا المسلسل العمل الأكثر مشاهدة في شهر رمضان، كما كان محلّ جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى في الأوساط السياسية والثقافية.

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