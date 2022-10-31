هل تغلق فرنسا حدودها مع منطقة شنغن بداية من نوفمبر؟

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول اعتزام فرنسا غلق حدودها أمام منطقة شنغن بداية من الفاتح من شهر نوفمبر.

وحسب ما رصدته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد اعتمدت المنشورات المتداولة منذ 24 أكتوبر الجاري، على ترجمة لمقال نشرته صحيفة برتغالية.

لكن هذه المنشورات “مضللة” حسب الوكالة، حيث يشير محامون وخبراء في شؤون الهجرة، إلى أن كل ما في الأمر هو أن فرنسا ستمدّد، اعتبارًا من الشهر الداخل، إجراءات الرقابة المؤقتة على الحدود الداخلية لمنطقة شنغن.

ويعتبر هذا الإجراء استثنائيًا، وهو يهدف إلى التعامل مع “تهديد خطير ضد النظام العام أو الأمن الداخلي” للبلاد.

كما ذكرت الوكالة أن فرنسا تطبّق هذا النظام بشكل مستمرّ منذ عام 2015، لدواع أمنية تتعلق بمكافحة التهديد الإرهابي.

“فمن الخطأ الحديث عن الإغلاق”، تقول المحامية جيرالدين رينودير، لأن الأمر يتعلق بإجراء داخلي يتوافق مع قانون حدود شنغن.