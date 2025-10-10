هل تفطّنت “الفاف” لِهذا الخبث في تصفيات المونديال؟

حجز المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم بطاقة المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 مسبّقا قبل الأوان، وبِالضبط أمام المضيّف فريق غينيا كوناكري بِبلاد مراكش، في الجولة الثامنة من التصفيات بِتاريخ الـ 8 من سبتمبر الماضي.

الأكيد أن القارئ سيتساءل عن السبب، الذي فحواه: لماذا لا نعتبر أن “الخضر” تأهّلوا أمام الصومال في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة بِوهران مساء الخميس؟

عشية انطلاق تصفيات المونديال عن منطقة إفريقيا في نوفمبر 2023، أعلن منتخب إريتيريا فجأة انسحابه من التصفيات، في المجموعة الخامسة التي تضم منتخب بلاد مراكش وتنزانيا وزامبيا والكونغو برازافيل.

كنا في نوفمبر 2023، وفوق منبر “الشروق أون لاين”، قد تطرقنا إلى هذا الأمر، وتساءلنا عن سبب سكوت الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، عن توضيح كيفية التعامل مع حالة انسحاب منتخب إريتيريا (طالع التقرير هنا).

بقيت “الكاف” صامتة لِحاجة في نفس يعقوب لمدة قاربت سنة ونصف، وفي مارس الماضي، وحتى حان موعد الجولة السابعة (شاب الغراب! أو طار الحمام، خو! بِلهجة العاصميين!) أعلنت عن عدم احتساب نتائج المنتخبات مع متذيّل ترتيب كلّ فوج.

بِعبارة أخرى، ومثلا في الفوج السابع، لا تُحتسب نتائج كل منتخب في مقابلتَين مع الصومال. على غرار انتصارَي الجزائر.

ويتحوّل ترتيب المجموعة قبل جولة واحدة من اختتام التصفيات، إلى النحو التالي:

1- الجزائر 16ن (بدلا من 22).

2- أوغندا 12ن (بدلا من 18)

3- الموزمبيق 12ن (بدلا من 15)

4- غينيا كوناكري 10ن (بدلا من 14)

5- بوتسوانا 3ن (بدلا من 9)

6- الصومال 1ن

صحيح أن الجزائر تبقى في الريادة بِرصيد 22 نقطة، لكن لو تنافست على بطاقة المركز الثاني، فتحوز حينها 16 نقطة.

حالات مثل التي تطرّقنا إليها لا توجد في هيئة محترمة مثل الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم، ونجزم (ليس نكاد نجزم) أن الرئيس ألكسندر تشيفيرين سيتدخل مباشرة بعد انسحاب مثيل لأي منتخب من قارته، لكي يطلب من “الفيفا” التعامل بِسرعة مع إفرازات الانسحاب وتأثيره على التصفيات. ولكن في إفريقيا مع وجود بيدق النظام المغربي فوزي لقجع، كل شيء مباح، حتى الانسحاب حدث في فوجه، إن لم يكن في الأمر طبخة فاسدة كان يعدّها في حال تموقع المنتخب الوطني الجزائري ثانيا. والدليل أن فريق جنوب إفريقيا الذي يتموقع ثانيا في الفوج الرابع بِرصيد 15 نقطة، كان سيُقصى لو انتهت التصفيات في الجولة التاسعة، ويُحرم من خوض مواجهات السد الخاصة بِأصحاب المراتب الثانية، حيث ينزل حينها إلى المركز الثامن من أصل 9 فرق تتنافس على البطاقة الثانية (لاحظ الجدول أدناه). علما أن المنظّمين رصدوا هنا 4 بطاقات فقط.