هل تفعلها هولندا وتصبح الدولة السباقة لجعل العمل من المنزل حقاً قانونياً؟
أقرّ مجلس النواب الهولندي، تشريعاً يجعل العمل من المنزل حقاً قانونياً بانتظار موافقة مجلس الشيوخ حتى يتمكن الموظفون والعمال من الاستمتاع بالعمل من المنزل كحق أساسي.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية، فإنه إذا تم المصادقة على التشريع من طرف مجلس الشيوخ، فسيتعين على أصحاب العمل النظر في الطلبات المقدمة من الموظفين للعمل من المنزل طالما تسمح مهنتهم بذلك، حسبما ذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية.
“The Netherlands is on the cusp of making working from home a legal right” The Dutch already had a right to request which is much stronger than the EU/UK legislations but this will be a much stronger move esp. in light of the union/worker power in the NLs. https://t.co/0EgCeBcifA
— Prof. Heejung Chung (@HeejungChung) July 6, 2022
وبموجب القانون الجديد، يجب على أصحاب العمل تقديم أسباب منطقية لرفض طلبات الموظفين للعمل من المنزل أو مواجهة القضاء.
وتم تقديم التشريع من قبل ستيفن فان واينبرغ، عضو حزب «الديمقراطيين 66» المؤيد للاتحاد الأوروبي وسينا ماتوغ المشرعة عن حزب «الأخضر».
My thoughts on remote working after 20+ years of doing it in Spain: https://t.co/i6lcYTVeSf
Will the Netherlands actually force companies to allow it (when WFH is possible)?
— Amanda Nolen (@AmandaJNolen) July 11, 2022
قال واينبرغ: «لدينا الضوء الأخضر لهذا القانون الجديد بفضل الدعم الذي تلقيناه من نقابات الموظفين وأصحاب العمل… نحن نأمل جداً أن يوافق عليه قبل الصيف»، مضيفاً: «بالنسبة لأصحاب العمل، هذا أيضاً قانون جيد… لأن الموظف السعيد هو صاحب عمل سعيد».
وقالت ماتوغ لصحيفة «وول ستريت جورنال»، «سيسمح التشريع بإيجاد توازن أفضل بين العمل والحياة، وتقليل الوقت الذي يقضونه في التنقل».
وأشارت الصحيفة إلى أن العمل من المنزل كان شائعاً جداً في هولندا قبل ظهور جائحة «كوفيد» أيضاً.
وكشفت دراسة استقصائية أجرتها وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروستات» عام 2018 عن أن 14 في المائة من الموظفين في هولندا يعملون عن بُعد، مما يجعل هذا أعلى معدل في المنطقة.
Interesting approach from the Netherlands 🇳🇱 to set remote working as legal right. Other countries might follow and this will shape the #FutureOfWork approach for many companies probably faster than expected 🔽 https://t.co/HyvWfhRVGm
— Michael Brenzel (@brenzel) July 9, 2022
وصُنفت هولندا أيضاً كأفضل دولة أوروبية «للمتجولين الرقميين» استناداً إلى عوامل مثل جودة الإنترنت وتكلفة المعيشة وحجم مساحات العمل المشترك، وفقاً لمسح أجرته شركة «بلس نت» البريطانية عام 2019.
وحسب الصحيفة البريطانية، هناك العديد من الشركات في أجزاء كثيرة من العالم لم تستعد لفكرة العمل عن بعد. على سبيل المثال، أصدر رئيس شركة «تسلا» إنذاراً نهائياً لموظفيه في شركة تصنيع السيارات بضرورة تقديم تقرير إلى المكتب 40 ساعة على الأقل في الأسبوع أو مغادرة الشركة.