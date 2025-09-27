هل تقترب حرب غزة من نهايتها؟.. إعلام عبري يُروج لموافقة حماس على خطة ترامب

كشفت وسائل إعلام عبرية أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وافقت “مبدئيا” على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن حركة المقاومة الفلسطينية حماس وافقت على خطة ترامب التي تضم بين بنودها الـ 21 “الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الصهاينة الأحياء والأموات.”

ووفقًا للاتفاق، سيفرج الاحتلال الصهيوني عن مئات الأسرى الفلسطينيين والانسحاب تدريجيًا من قطاع غزة.

كما أشارت مصادر الصحيفة العبرية إلى أن قطر لعبت دورًا في إقناع حماس بالموافقة على الخطة، في حين يسعى ترامب إلى تثبيت الاتفاق مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب في البيت الأبيض الاثنين المقبل.

كما أفادت الصحيفة العبرية أنه وبحسب الاتفاق المرتقب، سيتعيّن على حكومة الكيان الصهيوني التخلي عن مخططات الضم في الضفة الغربية، وكذلك عن الآمال في تدمير غزة وتهجير سكانها.

من جهته أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غازي حمد، الجمعة، أن الحركة مستعدة للتخلي عن حكم قطاع غزة، مضيفا أنها جزء من النسيج الفلسطيني ولا يمكن استبعادها.

وأوضح حمد في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية كما قلت مرارا وتكرارا، نحن مستعدون للخروج من حكم غزة، وليس لدينا مشكلة في هذا”.

وفي ملف الأسرى، أكد حمد تمسك الحركة بصفقة شاملة تشمل إطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين، بينما يقدر الاحتلال أن لدى حماس 48 أسيرا صهيونيا، بينهم 20 على قيد الحياة، في حين يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني.

وتأتي تصريحات القيادي بحماس تزامنا مع كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة من 21 بندا لإنهاء الحرب، تتضمن تشكيل إدارة لغزة لا تضم حماس، وإنشاء قوة أمنية مشتركة بدعم عربي وإسلامي لإدارة القطاع وإعادة إعماره، مع مشاركة محدودة للسلطة الفلسطينية.