هل تكون مرسيليا المحطة القادمة لبلايلي؟

بلماضي مرتاح لبقائه في "الليغا 1"

رجحت عديد التقارير الصحفية أن يكون نادي اولمبيك مرسيليا الفرنسي، المحطة القادمة لنجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، الذي ما زال لم يفصل بعد في وجهته المستقبلية، بعد نهاية عقده مع “ستاد براست” بنهاية شهر جوان الجاري.

وأكدت ذات التقارير أن الدولي الجزائري عاد من جديد ليدخل حسابات نادي الجنوب الفرنسي، الذي يسعى لتعزيز صفوفه، وتعويض بعض اللاعبين المغادرين، وهذا تحسبا للمشاركة في الموسم المقبل في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وتشجع وضعية بلايلي، الحر من أي التزام، نايد مرسيليا وبقية الندية المهتمة به للتعاقد معه، وهذا بحكم انتهاء مدة ارتباطه بـ”ستاد براست” الذي كان أمضى معه، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، عقدا لمدة ستة أشهر قابلا للتجديد.

وحسب ما صرح به مناجيره بلايلي بعد نهاية الموسم المنقضي، فإن إدارة براست كانت باشرت التفاوض معه من أجل تجديد عقد يوسف بلايلي، مؤكدة رغبتها في بقائه في الفريق، وهذا بعد تأقلمه مع أجواء البطولة الفرنسية وهو ما عكسه تألقه في اللقاءات الأخيرة مع براست.

في ذات السياق، تشير آخر الأصداء أن ما تقترحه إدارة النادي الفرنسي من الجانب المالي لا يعكس قيمة اللاعب الجزائري، ما قد يرفع من حظوظ الندية الأخرى التي تريد الاستفادة من خدماته، على غرار أولمبيك مرسيليا ونادي ليل في فرنسا.

هذا، ويملك نجم الخضر عديد العروض مع أندية في البطولة الفرنسية وأخرى من اليونان وتركيا.

يذكر أن بلايلي شارك في 30 مباراة مع براست في البطولة الفرنسية، سجل خلالها ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.