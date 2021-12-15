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هل تمنى أبو تريكة فوز الجزائر بكأس العرب لرفع علم فلسطين؟

نادية شريف
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هل تمنى أبو تريكة فوز الجزائر بكأس العرب لرفع علم فلسطين؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحا منسوبا للاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، يقول فيه إنه يتمنى فوز الجزائر بكأس العرب من أجل رفع علم فلسطين.

وجاء في المنشور الذي اجتاح المواقع والصفحات، على لسان اللاعب، المحلل في قنوات بي إن سبورت: “من كل أعماق قلبي أتمنى فوز الجزائر بكأس العرب، لأنه المنتخب الوحيد الذي يستطيع رفع علم فلسطين شامخًا ولا يحاسب في بلاده”.

وأشاد نشطاء بشجاعة أبوتريكة، وعبروا عن فخرهم به وحبهم الكبير له، نظرا لأخلاقه العالية والتزامه بقول كلمة الحق تحت أي ظرف.

وحقق المنشور مئات التعليقات، والمشاركات وحظي بالإعجاب الكبير، لكن تقريرا حول صحة الأخبار نشره موقع “مسبار” أفاد بأن الادعاء زائف ولا أساس له من الصحة.

وجاء في التقرير أن أبو تريكة لم يدل بأي تصريحات يتمنى فيها فوز المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب، ولم يُنشر على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أي حديث بهذا الخصوص، أو خلال وجوده في البرامج التحليلية على شبكة قنوات بي إن سبورت.

يُشار إلى أنّ أبو تريكة صرح سابقًا عن كأس العرب، قائلًا “البطولة تدريب جيد لكأس العالم في قطر 2022، ولها أكثر من معنى آخر غير كرة القدم”. مؤكدًا أن كرة القدم ستجمع العرب، بما أن العرب لديهم إرداة لذلك.

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