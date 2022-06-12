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الجزائر

هل تم التراجع عن إلغاء امتحان “السانكيام”؟.. وزير التربية يوضح

الشروق أونلاين
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هل تم التراجع عن إلغاء امتحان “السانكيام”؟.. وزير التربية يوضح

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الأحد، أنه لن يتم التراجع عن إلغاء شهادة التعليم الابتدائي مع الإبقاء على آلية الفحص التقييمي بدل الامتحان للانتقال من الطور الابتدائي إلى المتوسط.

وأوضح الوزير، على هامش إعطاءه إشارة الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 بمركز الإجراء بثانوية المجاهد جبابري أمحمد ببلدية رقان (150 كلم جنوب أدرار)، “أن الدراسات التي أنجزت حول هذا الامتحان أثبتت أنه لا جدوى بيداغوجية مرجوة منه”.

وأضاف “أنه قد تم التخلي عن هذا الامتحان والإبقاء على الفحص التقييمي لحماية التلاميذ من الضغوطات النفسية التي كانت تحيط بهم في سن مبكرة خلال هذا الامتحان سيما وأن النظام التقييمي معمول به في بلدان أخرى وسيتم تحيينه وتطبيقه خلال الموسم الدراسي القادم”.

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