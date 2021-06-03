هل تنازلت الجزائر عن تنظيم بطولة إفريقيا لِألعاب القوى؟

رفضت السلطات الرياضية في نيجيريا احتضان بلادها البطولة الإفريقية لِألعاب القوى، أواخر شهر جوان الحالي.

وفسّرت الحكومة النيجيرية قرار الرّفض بِاستمرار مخاطر جائحة “كورونا”، كما ذكرته تقارير صحفية محلية، الخميس. التي أوضحت أن الاتحاد الإفريقي لِألعاب القوى أسند إلى بلادها مهمّة تنظيم هذه البطولة القارية بِمدينة لاغوس (العاصمة سابقا)، قبل أن تتراجع نيجيريا عن تنظيمها.

وإذا صحّت الأنباء الوارد ذكرها، فإن الجزائر تكون قد تنازلت عن تنظيم بطولة إفريقيا لِألعاب القوى.

وكان يُفترض أن تحتضن الجزائر وقائع بطولة إفريقيا لِألعاب القوى صيف 2020، قبل أن تتأجّل المنافسة إلى موعد آخر بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”، مثلما كان الشأن مع الألعاب الأولمبية وبطولة أمم أوروبا لِكرة القدم وتظاهرات رياضية أخرى عبر أرجاء المعمورة. ثمّ ضربت وزارة الشباب والرياضة موعدا آخر، ما بين الثلاثاء الماضي والسبت المقبل. لِتلجأ هيئة الوزير سيد علي خالدي بعدها مرّة أخرى إلى التأجيل، وتُحدّد الفترة ما بين الـ 22 والـ 26 من شهر جوان الحالي.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، مازال الاتحاد الجزائري لألعاب القوى لم يُصدر أيّ بيان بِهذا الشأن، والأمر ذاته لِوزارة الشباب والرياضة.

ووجب التذكير، أن نتائج البطولة الإفريقية لِألعاب القوى تُعدّ إحدى المحطّات المُؤهّلة لِأولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو، المُبرمج ما بين أواخر جويلية ومنتصف أوت المقبلَين.