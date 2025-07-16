هل تنكّر بوداوي لِبلماضي كسبًا لِرضا بيتكوفيتش؟

أطلق اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي تصريحات، بدا خلالها وأنه كان تحت ضغط زمن الناخب الوطني السابق جمال بلماضي.

ومعلوم أن متوسط الميدان بوداوي (25 سنة)، خاض أوّل مباراة دولية مع المنتخب الوطني تحت إمرة بلماضي، وحملت طابعا ودّيا ضد المضيف القطري في أواخر ديسمبر 2018 (الفوز 1-0).

وقال بوداوي: “في مرحلة ما (أيّام بلماضي)، افتقرت للثقة في المنتخب الوطني. كنت أخشى إضاعة الفرص أو تمرير الكرة بِشكل خاطئ، وهو ما لم يُساعدني خلال تبادل الكرات”.

إجمالا، لعب بوداوي 18 مقابلة دولية في صفوف “الخضر”، نسخة المدرب جمال بلماضي.

وأضاف في أحدث مقابلة إعلامية مع شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية: “لكن هذا المدرب الجديد (فلاديمير بيتكوفيتش) منحني الثقة التي أحتاجها. أشعر بِراحة أكبر. أسلوب إدارته يُشبه ما أراه في أوروبا. إنه احترافي”.

وخاض ابن ولاية بشار 6 مقابلات دولية تحت إشراف بيتكوفيتش، من أصل 14 مواجهة للتقني السويسري مع “محاربي الصحراء”.

ويعلم هشام بوداوي أن محطّتَين كبيرتَين تنتظرانه: كأس أمم إفريقيا في ديسمبر المقبل، وكأس العالم في جوان 2026. لذلك لا يُريد “إغضاب” بيتكوفيتش، وتضييع موعدَين هامَّين في المشوار الرياضي للاعب نادي نيس الفرنسي. كما لا يريد بوداوي خسارة منصبه الدولي، في ظلّ وفرة بدائل خط الوسط: نبيل بن طالب، وإسماعيل بن ناصر، وحسام عوار، وفارس شعيبي، وياسين بن زية، ورامز زروقي، وإبراهيم مازة، وآدم زرقان، وحمد عبدلي، دون إغفال أحمد قندوسي ومحمد البشير بلومي، اللّذَين سيعودان قريبا بعد التعافي من الإصابة.