هل توجد ممرات مجانيّة في محطات مترو ستوكهولم؟

ظهرت على الشبكات، مؤخرا، منشورات تدّعي أنّ محطات المترو في العاصمة السويديّة ستوكهولم توفّر ممرّاً مجانياً لأولئك الذين لا يملكون سعر التذكرة للتنقّل.

يسرد المنشور قصّة مهندس من بلد عربيّ دخل محطّة المترو في ستوكهولم ولاحظ وجود ممرّ مجانيّ. ولدى سؤاله على شباك التذاكر عن سبب وجود هذا الممرّ من دون حراسة عليه أجابته سيّدة أنّه مخصّص لمن لا يملكون ثمن التذاكر.

وتتابع المنشورات بالقول إنّه ما كان من المهندس العربي سوى أن يسأل سؤلاً بديهياً وهو” ماذا لو استغلّ الناس هذا الممرّ”. فاستغربت السيّدة بالقول “لم قد يقم أي شخص بذلك؟”.

ويختم المنشور بالإشادة بالقيم الأخلاقيّة في هذا البلاد.

حصدت المنشورات آلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين شكّك مستخدمون بتفاصيلها.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن هيئة النقل العام في ستوكهولم نفت أن تكون محطات المترو توفّر ممرّات مجانيّة لمن لا يملكون ثمن التذكرة، وقالت “ليست المرّة الأولى التي نسمع فيها إشاعات مماثلة”.

وأضافت: “لا يُسمح لأي شخص باستخدام النقل العام في ستوكهولم إلا إذا كان يحمل تذكرة صالحة”.

وتابعت إنّ الشركة المشغلة للنقل العام في ستوكهولم +إس إل+ تتأكد من أن التذاكر صالحة فمردودها يعود لصيانة نظام النقل في ستوكهولم وتطويره”.

وأشارت الهيئة أن استثناءً واحداً يُطبّق اليوم ويطال الأوكرانيين وحدهم (حتى إشعار آخر)، إذ يُسمح لهم باستخدام جوازات سفرهم أو بطاقات هويّتهم لاستخدام وسائل النقل العام في المدينة”.