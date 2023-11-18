هل توشحت المغنية البريطانية أديل علم فلسطين خلال حفلها الأخير؟

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمغنية البريطانية أديل وهي تتوشح علما يظهر منه اللونين الأبيض والأخضير، قيل إنه علم فلسطين.

يظهر في الفيديو المغنية البريطانية أديل تغني وسط مسرح وتتوشح علماً يظهر منه اللونين الأبيض والأخضر، مع تعليق: “أديل ترفع علم فلسطين في حفلتها”.

انتشر هذا الفيديو حاصداً مئات آلاف المشاهدات باللغة العربية عبر فيسبوك وإكس وإنستغرام وبلغات أخرى على تيك توك في وقت يتواصل فيه القصف الإسرائيلي على قطاع غزّة المحاصر.

وبحسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس فإن العلم الظاهر في الفيديو ليس الفلسطيني وإنما المكسيكي من حفل لها في لاس فيغاس في 30 سبتمبر الماضي.

وأرشد بحث الوكالة الفرنسية عن الفيديو بعد تقطيعه إلى فيديوهات مشابهة منشورة في الأول من أكتوبر 2023، ما ينفي أولاً أن يكون على صلة بالحرب الدائرة في غزة.

وجاء في التعليقات المرافقة أن الفيديو من حفل للمغنية البريطانية في 30 سبتمبر الماضي، في إطار جولتها الأسبوعية في لاس فيغاس.

وأضافت فرانس برس أنه بتعميق البحث، يمكن العثور على نسخة أطول من الفيديو المتداول منشورة على يوتيوب حيث ظهر بوضوح علم المكسيك لا العلم الفلسطيني.

وسبق لمنصة “التقنيّة من أجل السلام” المتخصصة في تفنيد الأخبار المضللة أن تحققت من الفيديو.