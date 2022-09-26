هل توفيت شقيقة الفنان الراحل جورج الراسي حزنا عليه؟

تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنانة اللبنانية نادين الراسي حزنا على شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي الذي لقي مصرعه، صباح السبت 27 أوت 2022؛ جراء حادث سير بين الحدود اللبنانية والسورية.

وكتبت نادين الراسي عبر حسابها على تويتر، الأحد، تغريدة علقت من خلالها على شائعة وفاتها: “لا متت ولا طلّ الخبر وبصراحة مش ناوية قبل ما خلّص رسالتي، بحبكن”.

ودعم رجل الأعمال اللبناني “مجد دعبول” خطيبته أمام شائعة وفاتها، ونشر صورة لها، بدت فيها فاقدة للكثير من الوزن.

يذكر أن نادين الراسي فنّانة لبنانية قدمت عبر مسيرتها الفنية 37 مسلسلا للتلفزيون من أبرزها “الحل بإيدك، زمن الأوغاد، فاميليا، كلام نسوان، خرم إبرة، غلطة عمري”.

كما شاركت في بطولة فيلمين ووقفت على خشبة المسرح في عرضين فقط هما “زنوبيا، وشمس وقمر”.

إليسا تنفي التهجم على منتقدي تشييع جثمان جورج الراسي بالرقص والغناء

نفت الفنانة اللبنانية إليسا، تهجمها على منتقدي تشييع جثمان الفنان الراحل جورج الراسي بالرقص والغناء.

وكانت تقارير إخبارية قد نقلت على لسان إليسا قولها: “كل اللي انتقدوا تشييع جورج الراسي بالرقص والغناء مريضين، نحن هيك منودع اللي منحبهن، منرقص ومنبكي ومنغني، غنينالك يا جورج و هزينا نعشك وكنت عم ترقص معنا يا قلبي، حتى الميت ما خلص منكن يا مريضين !”.

وأعادت إليسا نشر تغريدة تنفي التصريح المنسوب إليها والذي وصفت فيه المنتقدين بالمرضى.

وكانت الشبكات قد ضجت بالانتقادات بعدما انتشرت مقاطع فيديو للفرقة الموسيقية التي حملت نعش الراسي الأبيض وهي ترقص به.

وفي أول تعليق لإليسا، كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “الله يرحم جورج الراسي ويصبر عيلته وأهله، خبر بشع وشاب بأول عمره بيكون ضحية حوادث السير اللي عم تسرق خيرة شبابنا”.

وأضافت :”نفسو بالسما يارب وتعازي الخاصة للصديقة نادين الراسي”.

ولقي الفنان البالغ من العمر 42 عاما مصرعه صباح السبت 27 أوت 2022؛ جراء اصطدام سيارته بحاجز اسمنتي وسط الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها.