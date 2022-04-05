هل توفي الممثل المصري أحمد بدير؟

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية منشورات تدّعي وفاة الممثّل المصري أحمد بدير. فما صحة ذلك؟

تحمل هذه المنشورات صورة للممثل عليها آيات من القرآن، وتدّعي أنه توفي في اليوم الأول من شهر رمضان لهذا العام، أي السبت في الثاني من إفريل الجاري.

ولا يُعرف السبب وراء ظهور هذه المنشورات، لكن ظهورها تزامن مع بدء عرض الجزء الثالث من مسلسل الاختيار الذي يؤدي فيه أحمد بدير دور المشير الراحل محمد حسين طنطاوي الذي توفّي العام الماضي عن 85 عاماً بعدما اضطلع بمسؤوليات عسكريّة وسياسيّة رفيعة منها وزارة الدفاع، ومنها أيضاً رئاسة المجلس العسكريّ بعد سقوط الرئيس الراحل حسني مبارك عام 2011.

نقابة الممثلين تنفي

لكن هذا الخبر لم يصدر عن أي مصدر موثوق ولم ينقله أي موقع إخباري مُعتبر.

من جهة أخرى، نفت نقابة المهن التمثيلية ما جاء في هذه المنشورات. وقال النقيب أشرف زكي لوسائل إعلام محليّة إن أحمد بدير بصحّة جيّدة وإن “ما قيل حول وفاته شائعة”.

أحمد بدير ينفي

إثر ذلك، نفي أحمد بدير في اتصال لوكالة فرانس برس ما يتردّد بهذا الشأن، ووصف هذه الشائعات بأنها “غير إنسانيّة”.

وقال “أنا بخير وبصحّة جيّدة، أنا بخير وفي منزلي ووسط أسرتي، وهذه نعمة كبيرة من الله”.

وسبق أن ظهرت شائعة مماثلة تناولت أحمد بدير في ديسمبر من 2021 تناولتها خدمة تقصّي صحّة الأخبار في هذا التقرير.

وكثيراً ما تظهر على صفحات مواقع التواصل شائعات عن وفاة فنّانين أو شخصيات عامّة، وكثيراً ما يكون الدافع وراء نشرها جذب المتابعات والتفاعلات من خلال اللعب على عواطف مستخدمي مواقع التواصل.