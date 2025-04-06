هل توقع مسلسل “ذا سيمبسون” الشهير وفاة ترامب في هذا التاريخ؟

يتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، صورا ومقاطع فيديو قيل إنها تمثل لحظة وفاة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما تنبأ بها مسلسل “ذا سيمبسون” الشهير.

ويُظهر الفيديو شخصية تشبه ترامب في نعش محاط بالمعزّين، وعند رأسه لافتة كتب عليها تاريخ 12 أفريل 2025، ما أثار تفاعلا واسعا وحديثا عن صدق تنبؤات المسلسل خلال الأعوام الماضية.

مشهد”وفاة #ترامب” في مسلسل “عائلة سيمبسون” في حلقة مثيرة من مسلسل “عائلة سيمبسون”، تم التنبؤ بوفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 أبريل 2025.أثار هذا المقطع الجدل وأعاد إلى الأذهان قدرة المسلسل الفريدة على توقع الأحداث المستقبليةبشكل مذهل.!

pic.twitter.com/8ySLj4iJuI — Dr.Khalid Alsabaei (@D_alsabaei) April 5, 2025

وقال مغردون إن المسلسل لا يتنبأ بالأحداث وإنما هو عبارة عن مروج لأفكار الماسونية العالمية ومخططاتها، لافتين إلى فرضية وجود نية لاغتيال الرئيس الأميركي الذي تتسع رقعة معاداته عبر العالم بسبب قراراته.

حسب مسلسل عائله سيمبسون فأن ترامب سيموت يوم ١٢ من هذا الشهر فأن مات بهذا التاريخ فيكون موته عن طريق الاغتيال؟؟؟؟ pic.twitter.com/pF5vzz0Kmc — نوح 🇮🇶 (@nwh1990638) April 4, 2025

في ذات السياق قال مات سلمان، المنتج التنفيذي للمسلسل إن المشهد الذي ظهر في المقطع لم يظهر في أي حلقة من حلقاته، مؤكدا أن الصورة واللقطات معدّلة بالفوتوشوب أو مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتشر فيها محتوى مزيف يتعلق بالمسلسل، فمنذ عام 2017، انتشرت مقاطع وصور مُضلّلة تدّعي أن المسلسل تنبأ بوفاة ترامب.

وكان مسلسل “ذا سيمبسون” قد اشتهر بتنبؤات أخرى صحيحة، منها أعمال الشغب في الكابيتول، ونهاية مسلسل “صراع العروش”، وجائحة فيروس كورونا، وعرض ليدي غاغا بين شوطي مباراة السوبر بول، وغيرها من الأحداث العالمية.

“ذا سيمبسون” ودونالد ترامب

في عام 2000، لم يكن أحدٌ يعرف شيئا عن دونالد ترامب، وحتى أمواله لم تصل بعد هذا الرقم القاروني، كانت أسماء مثل بوش وكلينتون هي المسيطرة على المشهد السياسي آنذاك..

وكان الناس إذا أرادوا أن يعرفوا شيئا عن الولايات المتحدة الأمريكية يقرؤون واشنطن بوست أو يشاهدون قنوات “سي.آن.آن”، وعندما يتعبون يشاهدون أفلاما هوليودية، ويتركون الرسوم المتحركة لأبنائهم.

بعدها قام كاتب أمريكي يدعى “دان غيرني” بقراءة لمستقبل أمريكا، وتكهن بأن يقود هذا البلد رجلٌ كان مشهوراً بجنونه..

في ذلك الوقت كان ترامب، قد بدأ يجمع المال، ويطلق بعد التصريحات التي تثير الضحك أكثر من المتابعة، ولكن الكاتب دان غيرني، استشرف حال البلاد والعالم، وقدّم في إحدى حلقات سلسلة “عائلة سيمبسون” ترامب رئيسا لأمريكا.

ومنح لشقيقه بارت منصبا راقيا، ولشقيقته ليزا منصب رئيس أيضا بعد انتهاء فترة حكم ترامب، لتكون أول رئيسة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستسقط أمريكا في قبضة عائلة ترامب الثرية التي تسيطر عليها وعلى العالم أيضا، قليلون من يذكرون هذه الحلقة الضاحكة التي منحت لكاتبها، شهرة طاغية منذ فوز دونالد ترامب بالرئاسيات أول مرة عام 2016.