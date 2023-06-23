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هل توقع مسلسل “سمبسون” كارثة الغواصة؟.. هذه هي الحقيقة

الشروق أونلاين
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هل توقع مسلسل “سمبسون” كارثة الغواصة؟.. هذه هي الحقيقة

لا يزال مسلسل “عائلة سمبسون” الكرتوني، يثير الجدل بسبب بعض مشاهده التي تحققت على أرض الواقع مثل فوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا وغيره، وها هو يعود مجددا بفيديو اعتبر توقعا لحادثة الغواصة “تيتان” المأساوية.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الحلقة العاشرة من الموسم السابع لمسلسل “عائلة سمبسون” والذي بثّ في 2006، يظهر هومر عالقا في غواصة أثناء رحلة بحث عن كنز موجود في سفينة غارقة.

وفي ‏نهاية الحلقة، يستيقظ هومر في المستشفى بعد أن دخل في غيبوبة لثلاثة أيام، محاطا بزوجته وأطفاله الثلاثة.‏

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن أحد كتاب المسلسل قوله، إن “الأمر مصادفة فالحلقات قديمة جدا”.

وأعلن خفر السواحل الأميركي، الخميس، العثور على حطام الغواصة “تيتان” التي فقدت قبل أيام في قاع المحيط الأطلسي، ومصرع من كانوا على متنها.

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