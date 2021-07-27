هل توقع هذا المسؤول الإماراتي ما حدث في تونس قبل وقوعه؟

أثارت تغريدة غامضة لمسؤول إماراتي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل، وقال ناشطون إنها تحمل في طياتها استشعارا بالغا بما جرى من أحداث في تونس وكأنه توقع ما سيحصل.

وكتب الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على حسابه الرسمي في تويتر “أخبار سارة، ضربة جديدة قوية جاية للإخونجية [جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في روسيا وعدد من الدول]”.

وكانت هذه التغريدة قبل أربعة أيام، مما جعل الكثيرين يربطون بينها وبين ما حدث في تونس من قرارات اعتبرها حزب النهضة الإسلامي المحسوب على الإخوان “انقلابا على الشرعية”.

وعاد ضاحي ليكتب صباح اليوم “قبل وقوع الأحداث الكبيرة في معظم الأحيان أستشعر بوقوعها، لا أدري ما السر”، وهو ما جعل عدد كبير من المغردين يرجحون أنه كان يعلم بالفعل بما سيقع في تونس قبل وقوعه، وأن هناك سيناريو كان معدا للتنفيذ على حد رأيهم.

تونس: قيس سعيد يصدر أمرًا بحظر التجول ومنع التجمع بالطريق العام!

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد مساء الاثنين 26 جويلية، أمرًا رئاسيًا يقضي بمنع جولان الأشخاص والعربات، وكذا منع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.

بيان الرئاسة التونسية

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 26 جويلية 2021، أمرا رئاسيا يقضي بمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من اليوم الإثنين 26 جويلية 2021 إلى غاية يوم الجمعة 27 أوت 2021، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

ويحجّر، بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع الجولان إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.

وتُضبط هذه الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية طبقا للأحكام المتعلقة بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.