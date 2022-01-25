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الجزائر

هل تٌستأنف الدراسة الأحد المقبل؟.. مسؤول بالوزارة يوضح

الشروق أونلاين
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هل تٌستأنف الدراسة الأحد المقبل؟.. مسؤول بالوزارة يوضح

تتأهب المدارس الجزائرية عبر مختلف ولايات الوطن لاستئناف الدراسة مجددا بدء من الأحد المقبل، حسبما أوضح مسؤول بوزارة التربية الوطنية.

وأكد المفتش المركزي بالوزارة، بوعلام بلعور، أن عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة ستكون الأحد المقبل الموافق لـ 30 جانفي 2022.

في ذات السياق كان وزير التربية، قد أسدى تعليمات لمديري التربية لتعقيم وتنظيف المرافق التربوية طيلة تعليق الدراسة استعدادا لعودة التلاميذ الأحد القادم، حسب المفتش.

وأشار خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح في القناة الإذاعية الأولى، الثلاثاء، إلى أن الوزير شدد على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي في الوسط المدرسي في وقت يتواجد فيه أكثر من ألفين مفتش في الميدان للتدخل ووضع حد لأي تراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية .

وقال المتحدث إن تعليق الدراسة لمدة أسبوع لا يؤثر على تنفيذ البرامج دون التقليص أو الإنقاص من حجمها الساعي، موضحا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات في حال حدوث أي استثناءات.

ودعا المفتش التلاميذ إلى متابعة ومشاهدة الدروس المقدمة على قناة المعرفة للتلفزيون العمومي أو الأرضية الرقمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد عوض إقبالهم على الدروس الخصوصية .

ونفى بوعلام بلعور، وجود حالات وفاة في الوسط المدرسي بسبب فيروس كورونا، غير أنه اعترف بتسجيل إصابات وسط التلاميذ والأساتذة والمؤطرين بهذا الفيروس

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