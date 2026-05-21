هل تُخفف الأساور النحاسية من ألم المفاصل؟

على عكس الاعتقاد الشائع بأن ارتداء الأساور النحاسية يساعد في تخفيف الألم والتورم، تُظهر الدراسات أنها لا تُؤثر فعليا على التهاب المفاصل ولا تمنح الشعور بالراحة.

في هذا السياق، فحصت دراسة طبية تأثيرات الأساور النحاسية على مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.

خلصت الأبحاث إلى أن القطع النحاسية لم تقدم فائدة ملموسة في تقليل الألم أو تيبس المفاصل أو تحسين الوظائف البدنية مقارنة بالقطع الوهمية، وفقا لموقع biologyinsights.

استخدام شائع

من أكثر الاستخدامات شيوعا للمجوهرات النحاسية محاولة تخفيف أعراض التهاب المفاصل والروماتيزم.

ويعتقد بعض المستخدمين أن النحاس قد يساعد في تقليل الالتهاب والتيبس وتحسين حركة المفاصل، لذلك انتشر ارتداء الأساور النحاسية بين كبار السن والمصابين بآلام المفاصل منذ عقود طويلة.

كما تشير بعض المقالات الطبية إلى أن النحاس عنصر مهم لصحة العظام والأنسجة الضامة، بحسب موقع healthline.

تأثير وهمي

ورغم هذه المعتقدات الشعبية، أظهرت دراسة علمية منشورة في مجلة PLOS ONE أن ارتداء الأساور النحاسية لم يقدم تأثيرا علاجيا حقيقيا يتجاوز “التأثير النفسي الإيجابي” أو ما يعرف بتأثير البلاسيبو.

فقد تابع الباحثون مرضى مصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، ولم يجدوا فرقا واضحا في الألم أو الالتهاب بين من ارتدوا النحاس ومن استخدموا أساور وهمية، وفقا لموقع pubmed.

الراحة النفسية

يرى بعض الأطباء أن الشعور بالتحسن عند بعض الأشخاص قد يكون مرتبطا بالراحة النفسية والإحساس بالأمل، وهو أمر يمكن أن ينعكس على إدراك الألم. فالجانب النفسي يلعب دورا مهما في الأمراض المزمنة، وقد يشعر المريض براحة مؤقتة بسبب اعتقاده بأن العلاج يساعده، حتى إن لم يكن هناك تأثير بيولوجي مباشر مثبت علميا.

خواص مفيدة، ولكن؟

كما تشير مصادر طبية إلى أن النحاس يمتلك خصائص مضادة لبعض أنواع البكتيريا والميكروبات، ولهذا استُخدم قديما في تعقيم المياه والجروح.

وقد ساهم هذا التاريخ الطويل في تعزيز فكرة أن المجوهرات النحاسية تحمل فوائد صحية عامة.

لكن الباحثين يوضحون أن امتلاك النحاس لخواص مضادة للبكتيريا لا يعني بالضرورة أن ارتداءه كمجوهرات يعالج الأمراض المزمنة أو الالتهابات الداخلية، بحسب موقع healthline.

مصادر أخرى للنحاس

يعتقد البعض أن ارتداء النحاس يساعد على تحسين الدورة الدموية أو تخفيف التعب والإجهاد، إلا أن الأدلة العلمية المباشرة على هذه الفوائد لا تزال محدودة جدا.

وتؤكد المقالات الطبية الحديثة أن الجسم يحصل عادة على حاجته من النحاس عبر الغذاء مثل المكسرات والخضروات والكبد والمأكولات البحرية، وليس عبر الجلد.

ليست دائما آمنة

تعتبر المجوهرات النحاسية آمنة نسبيا لمعظم الناس، لكنها قد تسبب أحيانا تهيجا جلديا أو ظهور لون أخضر على الجلد نتيجة تفاعل النحاس مع العرق والرطوبة. لذلك ينصح الأطباء بعدم الاعتماد عليها كبديل للعلاج الطبي الحقيقي، خاصة في حالات الأمراض المزمنة أو الالتهابية التي تحتاج إلى متابعة وعلاج متخصص، وفق موقع journals.plos.