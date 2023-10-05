هل تُقلّص نقاط الوضعية الإدماجية في الامتحانات؟.. وزير التربية يجيب (فيديو)

أجاب وزير التربية عبد الحكيم بلعابد يوم الخميس، على اقتراح قدّمته نائبة برلمانية بتقليص النقاط الممنوحة لسؤال الوضعية الإدماجية في الامتحانات التعليمية.

جاء ذلك في جلسة للإجابة على الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني. حيث طلبت النائبة زكية بوقطوشة عن حركة مجتمع السلم “تقليص نقاط الوضعية الإدماجية”.

واعتبرت النائبة أن “علامة الوضعية الإدماجية التي لا تقلّ عن 8 نقاط من 20، لا تتماشى مع قدرات استيعاب التلاميذ”، على حدّ قولها.

وفي إجابته على مقترح النائبة، قال وزير التربية إن “الوضعية الإدماجية هي إحدى خيارات التقويم التربوي المبني على المقاربة بالكفاءات”.

وأوضح الوزير أن التقويم بالكفاءات “لا يمكن أن يكون إلا عبر وضعية إدماجية تضبط القدرة على تجنيد الموارد المكتسبة لحلّ مشكلة من واقع التلميذ المُعاش”.

وتابع وزير التربية يقول:”من البديهي أن تأخذ الوضعية الإدماجية حصة أوفر. وعددا من النقاط يتناسب مع ما يجب تقييسه من مستويات الكفاءة المستهدفة”.

قبل أن يضيف أن “النقاط المخصّصة للوضعية الإدماجية مناسبة لمستوى التلميذ وقدراته. وهي مرضية له، لأن موضوعها مستمدّ من الحياة اليومية”.