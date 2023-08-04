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هل حاولت شيرين عبد الوهاب الانتحار؟.. حسام حبيب يُعلّق

الشروق أونلاين
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هل حاولت شيرين عبد الوهاب الانتحار؟.. حسام حبيب يُعلّق
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شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر محاولة انتحار الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال تناولها جرعة زائدة من الأدوية، ما دفع حسام حبيب زوجها إلى الرد وكشف الحقيقة.

ونفى الفنان المصري حسام حبيب الشائعات التي تم تداولها والتي تزعم أن شيرين عبد الوهاب حاولت الانتحار باستخدام 12 قرصا زانكس، قائلًا: “والله عيب جدًا الكلام ده”.

كما نفت نقابة المهن الموسيقية في مصر كل هذه الأنباء، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وإيقاف التعرض للمغنية المصرية التي مرّت بتجربة صعبة مؤخرا.

وقالت النقابة على لسان أحد أعضائها إن كل ما يتداول عن شيرين عبدالوهاب “كذب”، مضيفا: “هي حاليًا تتفق مع مدير أعمالها على حفلات جديدة، وتواصلت قبلها مع مدير أعمالها وأخبرني بأنها بصحة جيدة”.

كما أضاف ساخراً خلال تصريحات صحافية: “في حد بيتفق على حفلات يروح ينتحر”.

وفي الشهر الماضي، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب بصحبة زوجها حسام حبيب، في أحدث ظهور لهما من الساحل الشمالي، وظهرت شيرين وهي أكثر رشاقة حيث يبدو أنها فقدت بعضا من وزنها.

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