هل حذفت الجوية الجزائرية آخر إعلان لها حول بيع التذاكر؟    

اختفى إعلان انطلاق عملية بيع التذاكر للرحلات الجوية المبرمجة إلى 10 وجهات دولية الذي نشرته الجوية الجزائرية عبر صفحاتها الرسمية دون تفسير، فهل قامت الشركة بحذف الإعلان؟

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر قيام شركة الخطوط الجوية بحذف الإعلان من جميع حساباتها الرسمية والذي تم نشره الخميس.

وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت، عن انطلاق عملية بيع التذاكر لـ 10 دول وفقا لقرار السلطات لتعزيز برنامج الرحلات الدولية.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على صفحتها على فيسبوك أن الافتتاح التدريجي لبيع التذاكر يتعلق بالرحلات الجوية المبرمجة إلى إسبانيا وإيطاليا وسويسرا وبلجيكا والمملكة المتحدة وتركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والسنغال وموريتانيا.

وأضاف البيان أن بيع التذاكر متاح في جميع وكالات الخطوط الجوية الجزائرية وتطبيق الهاتف والموقع الرسمي للشركة على الإنترنت.