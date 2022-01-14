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هل حرم داعية مسلم ارتياد النساء للمقاهي؟

الشروق أونلاين
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هل حرم داعية مسلم ارتياد النساء للمقاهي؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة نٌسبت لداعية مسلم يحرم فيها على النساء ارتياد المقاهي وارتشاف القهوة فيها.

وأظهر فريق تقصي الحقائق لوكالة فرانس برس أن التغريدة التي انطلقت على سبيل المزاح انتشرت بين عديد الصفحات والحسابات على محمل الجد لكنها في الأصل ظهرت في الأصل عبر حساب ساخر.

وأشار فريق فرانس برس إلى أن المنشورات تحمل  صورة يبدو أنها مأخوذة من الشاشة من حساب تويتر لتغريدة جاء فيها “والله لن تشربي من أنهار الجنّة وأنت تشربين قهوتك أمام الرجال في المقهى”.

ومع أن التغريدة تحتوي على عناصر تبعث على الشك بجدّيتها، ولا سيّما الأخطاء النحويّة والإملائيّة فيها، إلا أن مستخدمين كثيرين أعادوا نشرها أو تعاملوا معها على أنها جادّة.

 وتظهر التغريدة وسرعة انتشارها أنه وفي السنوات الأخيرة زادت الصفحات الهزلية التي تحمل أسماء رجال دين مسلمين وهميين وتطلق فتاوي تهكمية لكن الغريب أ، ألأكُير من المتابعين وقعوا ضحية هذه الصفحات وتداولوا منشوراتها بكثرة.

ومن هذه الحسابات الساخرة الحساب الذي نشر هذه التغريدة المتداولة عن النساء وشرب القهوة.

ويحمل الحساب صورة معدّلة عن صورة رجل دين سعودي، وكلّ المنشورات فيه ساخرة.

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