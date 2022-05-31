هل حضر كريستيانو رونالدو نهائي رابطة أبطال أوروبا؟

مئات المشاركات والتعليقات حصدتها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروها أنها للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي خلال متابعته نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ناديه السابق ريال مدريد وليفربول.

يظهر في الصورة اللاعب رونالدو على ما يبدو أنه على مدرجات ملعب كرة قدم.

وجاء في التعليق المرافق “كريستيانو رونالدو حاضر في ملعب سان دوني لمتابعة نهائي دوري الأبطال”.

ريال مدريد يتوج بلقبه الرابع عشر

بدأ انتشار هذه الصورة التي حصدت مئات المشاركات والتعليقات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر تزامناً مع مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم السبت.

وانتهت المباراة بتتويج ريال مدريد الإسباني بلقبه الرابع عشر في المسابقة وذلك بفوزه على ليفربول الإنكليزي 1-صفر التي جرت على “ستاد دو فرانس” في سان دوني في ضواحي باريس.

وسبق أن تُوّج رونالدو أربع مرّات بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد عندما لعب لصالحه بين 2009 و2018.

صورة قديمة

إلا أن صورة رونالدو قديمة.

فقد وزعتها وكالة فرانس برس في العاشر من فيفري 2018 وهو يشاهد مباراة فريقه حينذاك يوفنتوس ضد ضيفه يونغ بويز السويسري في تورينو ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

المصدر: فرانس برس