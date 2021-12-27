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رياضة

هل حطمت الجزائر رقم إيطاليا في عدد المباريات دون هزيمة؟

سليم.ع
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هل حطمت الجزائر رقم إيطاليا في عدد المباريات دون هزيمة؟
أرشيف

شهدت الأيام الأخيرة، التي تلت تتويج المنتخب الوطني المحلي بكأس العرب، جدلا كبيرا، حول تحطيم المنتخب الجزائري رقم إيطاليا، في عدد المباريات دون هزيمة.

وكانت سلسلة المنتخب الأول قد بلغت 33 مباراة دون هزيمة، قبل أن يتمكن المنتخب المحلي بقيادة المدرب مجيد بوقرة من إضافة ستة لقاءات دون هزيمة، ويصل الرقم إلى 39 مباراة، ليتجاوز بذلك “الخضر” رقم المنتخب الإيطالي الذي توقف عند 37 مباراة دون هزيمة.

وأكد مناجير المنتخب الوطني أمين لعبيدي هذا الطرح، عندما صرح أن الفيفا أخبرت مسؤولي الاتحاد الجزائري لِكرة القدم باحتساب مقابلات المحليين، عشية انطلاق بطولة كأس العرب في قطر.

وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حاول التستر على تحطيم الجزائر للرّقم القياسي، قبل أن يتدخّل رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة، ويطالب هيئة جياني أنفونتينو بتنفيذ ما التزمت به، عشية انطلاق كأس العرب.

ومن جهته قال المكلف بالإعلام على مستوى “الفاف” صالح باي عبود، في تصريح له حول عدد مباريات “الخضر” دون هزيمة أنه بالنسبة لبلماضي فإن سلسلة اللاهزيمة هي 33 مباراة.

يحدث هذا في وقت، أكدت تقارير إعلامية، أن موسوعة غينيس، هي من تهتم بهذه الأرقام، وتعتبر فريق مجيد بوقرة فريقا مستقلا عن الفريق الجزائري الذي يدربه جمال بلماضي، والذي وصل إلى 33 مباراة من دون هزيمة.

وفي ظل هذا الجدل يبقى موقف “الفيفا” في الموضوع، كفيل بإنهاء الجدل حول تحطيم “الخضر” لرقم إيطاليا من عدمه، رغم أن الإتحاد الدولي لكرة القدم، وعلى عكس نشره لتصنيف المنتخبات كل شهر، لم يتعود على نشر أرقام مبارياتها دون هزيمة بصفة منتظمة.

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