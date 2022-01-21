-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

هل حظرت باكستان استعمال الهواتف المحمولة؟

الشروق أونلاين
  • 225
  • 0
هل حظرت باكستان استعمال الهواتف المحمولة؟

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنّه يصوّر تلف هواتف محمولة في باكستان تطبيقاً لقرار حكومي بحظر استخدامها.

يصوّر الفيديو عناصر أمنيّة تدوس على أعداد كبيرة من الهواتف المحمولة الملقاة على الأرض. وعلّق ناشرو الفيديو بالقول “شاهد كيف منعت حكومة باكستان الهواتف النقالة”.

حصد الفيديو مئات آلاف التفاعلات عبر موقع فيسبوك منذ بدء انتشاره بهذه الصيغة في 14 جانفي 2022، إلا أنّ باكستان لم تصدر قراراً بمنع الهواتف المحمولة، ولم تنشر أي من الوسائل الإعلاميةّ أو المواقع ذات الصدقيّة خبراً مماثلاً.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء غير صحيح، أما الفيديو فقديم ويصوّر تلف الجمارك الباكستانيّة بضائع مهرّبة.

وأكّد صحافيو مكتب إسلام آباد في وكالة فرانس برس أن الحكومة لم تصدر أي قرار بهذا الشأن.

وأظهر التفتيش عن الفيديو أنّه منشور على مواقع باكستانيّة في 30 ديسمبر 2021 ضمن مقاطع مدّتها أطول، للحديث عن تلف الجمارك قبل يوم بضائع مهرّبة شملت هواتف محمولة وخموراً ومواد الغذائية منتهية الصلاحيّة وغيرها.

مقالات ذات صلة
“محمد: النبي المحارب”.. دراسة أمريكية عن عبقرية الرسول العسكرية

“محمد: النبي المحارب”.. دراسة أمريكية عن عبقرية الرسول العسكرية

بالفيديو.. هكذا حقق يوتيوبر كويتي رقمين قياسيين وجمع 11 مليون دولار!

بالفيديو.. هكذا حقق يوتيوبر كويتي رقمين قياسيين وجمع 11 مليون دولار!

12 عملا سينمائيا والتاريخ يأخذ حصة الأسد

12 عملا سينمائيا والتاريخ يأخذ حصة الأسد

الديلي ميل البريطانية تخصص تقريرا لظاهرة خلابة بالصحراء الجزائرية (صور)

الديلي ميل البريطانية تخصص تقريرا لظاهرة خلابة بالصحراء الجزائرية (صور)

مختص.. هذا ما يجب فعله عند ظهور أعراض “أوميكرون”

مختص.. هذا ما يجب فعله عند ظهور أعراض “أوميكرون”

بالفيديو.. هنود يصطفون لعبادة عجل ولد بثلاث عيون وأربع فتحات أنف!

بالفيديو.. هنود يصطفون لعبادة عجل ولد بثلاث عيون وأربع فتحات أنف!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد