هل حظرت باكستان استعمال الهواتف المحمولة؟

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنّه يصوّر تلف هواتف محمولة في باكستان تطبيقاً لقرار حكومي بحظر استخدامها.

يصوّر الفيديو عناصر أمنيّة تدوس على أعداد كبيرة من الهواتف المحمولة الملقاة على الأرض. وعلّق ناشرو الفيديو بالقول “شاهد كيف منعت حكومة باكستان الهواتف النقالة”.

حصد الفيديو مئات آلاف التفاعلات عبر موقع فيسبوك منذ بدء انتشاره بهذه الصيغة في 14 جانفي 2022، إلا أنّ باكستان لم تصدر قراراً بمنع الهواتف المحمولة، ولم تنشر أي من الوسائل الإعلاميةّ أو المواقع ذات الصدقيّة خبراً مماثلاً.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء غير صحيح، أما الفيديو فقديم ويصوّر تلف الجمارك الباكستانيّة بضائع مهرّبة.

وأكّد صحافيو مكتب إسلام آباد في وكالة فرانس برس أن الحكومة لم تصدر أي قرار بهذا الشأن.

وأظهر التفتيش عن الفيديو أنّه منشور على مواقع باكستانيّة في 30 ديسمبر 2021 ضمن مقاطع مدّتها أطول، للحديث عن تلف الجمارك قبل يوم بضائع مهرّبة شملت هواتف محمولة وخموراً ومواد الغذائية منتهية الصلاحيّة وغيرها.