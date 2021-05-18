-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
انهاء مهام كريم يونس وتعيين ابراهيم مراد خلفا له
جواهر
صورتها تم تداولها بكثير من الحزن والأسى

هل حقا استشهدت هذه الطفلة بصواريخ الصهاينة؟

نادية شريف
  • 649
  • 1
هل حقا استشهدت هذه الطفلة بصواريخ الصهاينة؟

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، صورا لطفلة آية في الجمال على أنها فلسطينية، وراحت ضحية القصف العنيف على غزّة.

الصورة انتشرت بشكل كبير شهر ماي الجاري، وتعاطف معها آلاف الناشطين في العالم العربي والإسلامي، ووصفوها بالشهيدة الملاك.

ونشر نشطاء على تويتر صور الطفلة وقالوا بأنها استشهدت يوم 15 ماي رفقة والدتها في غارة نفذها جيش الاحتلال.

وما أثار الشكوك حول الصور هو انتشارها تارة تحت اسم ملاك الطناني وتارة أخرى تحت اسم بثينة عبيد.

وأفاد تقرير حول صحة الأخبار نشره موقع “مسبار” المتخصص في محاربة الأخبار المغلوطة إن الصور ليست لطفلة فلسطينية وإنما هي روسية.

وأضاف أن صورها متداولة على مواقع التواصل ضمن أطفال يظهرون كـ”مودلز”، وبالتالي فادعاء أنها فلسطينية خبر مضلّل.

عن الأدلة الملموسة أفاد “المسبار” أنه راجع كشف وزارة الصحة الفلسطينية للشهداء الأطفال حتى تاريخ 15 ماي الجاري، ولم يجد مطلقا اسم ملاك الطناني.

كما نشر ناشطون صور الطفلة الروسية وفعلوا خاصية “الكابتير” على تدوينات والدتها، وقالوا بأن فبركة الخبر ما هي إلا محاولة لإثارة الاستعطاف.

مقالات ذات صلة
قاض سعودي يوضح عقوبة ركل الزوجة

قاض سعودي يوضح عقوبة ركل الزوجة

شاهد.. شيّد جزيرة مفعمة بالرومانسية كي يصالح حبيبته ولكنها رفضته!

شاهد.. شيّد جزيرة مفعمة بالرومانسية كي يصالح حبيبته ولكنها رفضته!

بيلا حديد تندد باعتداءات الكيان الصهيوني في شوارع أمريكا

بيلا حديد تندد باعتداءات الكيان الصهيوني في شوارع أمريكا

التشريعيات: إعفاء المترشحات من نشر صورهن في الملصقات وأوراق التصويت يحدث جدلا

التشريعيات: إعفاء المترشحات من نشر صورهن في الملصقات وأوراق التصويت يحدث جدلا

سعوديات يحتفين بالذكرى الرابعة لقيادة السيارات

سعوديات يحتفين بالذكرى الرابعة لقيادة السيارات

ملكة جمال الكون مكسيكية.. وهذا ما فعلته ملكتا جمال بورما وسنغافورة!

ملكة جمال الكون مكسيكية.. وهذا ما فعلته ملكتا جمال بورما وسنغافورة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • خليفة

    من المبكي و المضحك في ذات الوقت ان نصدق كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، دون التاكد من مدى صحته ، و الغريب في الامر هو العمل على مشاركة ذلك الخبر مع الآخرين، و من هنا صرنا مجرد مستهلكين لكل شيء سواء مادي او معنوي دون تمييز الصالح من الطالح في المادة المستهلكة. فمتى نستفيق من سباتنا ؟ و متى نعود الى عقولنا؟

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد