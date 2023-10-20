هل حقا تم حذف اسم “سيناء” من خرائط غوغل؟

تتداولت العديد من الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، صورًا من خرائط غوغل مع إدعاء مفاده أن اسم شبه جزيرة سيناء المصرية، حُذف من الخرائط بشكل مفاجئ.

وجاءت المنشورات بالتزامن مع الأخبار المتداولة عن دعوات إسرائيلية لتهجير سكان غزة إلى سيناء، أو ضم أجزاء من شبه الجزيرة المصرية إلى القطاع، تزامنًا مع الحرب الأخيرة.

غير أنه وبمراجعة صور قديمة لخريطة مصر على غوغل، استخدمتها بعض المواقع سابقًا، تبيّن أنّ اسم شبه جزيرة سيناء لا يظهر من خلالها أيضًا.

من جانبها، أكدت شركة “غوغل” أنها لم تجر أي تغييرات على كيفية عرض شبه الجزيرة على الخرائط.

وفي هذا الصدد، أعلنت مديرة التواصل في “غوغل” المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط لقناة الجزيرة أن “شبه جزيرة سيناء لا تظهر على الخريطة لأن خرائط غوغل لا تعرض أسماء المقاطعات بشكل تلقائي عند النظر إلى خريطة الدول بل تظهر في حال البحث عنها”.

وبشأن حقيقة الادعاء المتداول عن ظهور منطقة “الكنتالا” التي تقع في شبه جزيرة سيناء عند الضغط عليها بأنها تتبع لإسرائيل أوضحت المسؤولة أن هذا الأمر المتعلق بهذه المنطقة تحديدا تم تصحيحه وتظهر الآن المنطقة أنها تابعة لمصر.