هل حقا توفي السفير السعودي في مصر وهو يمدح السيسي؟

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر وفاة السفير السعودي أثناء كلمة له ألقاها في القاهرة يمدح فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. فما صحة ذلك؟

وأكدت هيئة مكافحة الإشاعات السعودية، في منشور على تويتر، الأربعاء، أن “ما يتداول عن وفاة السفير السعودي محمد القحطاني في القاهرة غير صحيح”.

وأوضحت الهيئة أن “الفيديو المتداول يعود لرجل أعمال سعودي كان مشاركا في إلقاء خطاب بمؤتمر في القاهرة، ووافته المنية حينها”.

وقالت الهيئة إن مقطع الفيديو تداوله رواد مواقع التواصل منذ الثلاثاء بشكل واسع، ودُوِّن عليه من بعض الحسابات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين “وفاة السفير السعودي في مصر بعد مدحه للرئيس المصري”، وهذا غير صحيح.

من جانبها، ذكرت صفحة “متصدقش” (لا تصدق)، المعنية بمكافحة “الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة”، في منشور على “فيسبوك”، الأربعاء، أن الفيديو الذي انتشر مع تعليق “لحظة وفاة السفير السعودي محمد القحطاني أثناء إلقاء كلمته بالمؤتمر العربي الأفريقي في القاهرة” غير صحيح.

وأوضحت أن “الشخص المتوفى هو رجل الأعمال السعودي محمد بن ناصر بن وزن القحطاني، وليس السفير السعودي في القاهرة”.

ونقلت عن السفارة السعودية في القاهرة قولها إن “السفير السعودي في القاهرة يدعى أسامة بن أحمد نقلي، وهو بخير ولم يصب بمكروه”.

وأضافت أن رجل الأعمال الراحل كان يلقي خطابا بـ”المؤتمر العربي الأفريقي للتكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الدول العربية والأفريقية”، في “دار حرس الحدود” بالقاهرة.

ونشرت السفارة السعودية في مصر، الأربعاء، خبرا أرفقته بمجموعة صور، لزيارة قامت بها بعثة نادي ذوي الإعاقة بمنطقة حائل إلى السفير نقلي.