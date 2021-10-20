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هل خطط محرز لدخول عالم السينما من بوابة مسلسل فرنسي شهير؟

نادية شريف
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هل خطط محرز لدخول عالم السينما من بوابة مسلسل فرنسي شهير؟

كشف فرانك غاستامبيد، مخرج المسلسل الفرنسي الشهير “فاليدي” كيف انضم النجم الجزائري، رياض محرز لفريق التمثيل.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ذ الصن” البريطانية فإن غاستامبيد صرّح بأنه ورياض يعرفان نفس الأشخاص بالتالي كان سهلا التواصل بينهما.

وقال المخرج إن محرز هاتفه خلال فترة الحجر الصحي عام 2020، وأبدى إعجابه الكبير بالمسلسل، فعرض عليه الانضمام.

وأكد غاستامبيد أن ”رياض كان سيُشارك كممثل في الجزء الثاني، ولكن التزاماته الكثيرة مع مانشستر سيتي منعته من التواجد أثناء التصوير رغم أننا انتظرناه لآخر لحظة”.

يذكر أن مصادر إخبارية كانت قد تحدثت شهر جوان الماضي عن الدعوة الرسمية التي تلقاها نجم محاربي الصحراء من أجل المشاركة في الجزء الثاني من المسلسل التلفزيوني الناجح “فاليدي”، الذي بدأ تصويره شهر سبتمبر.

وكان الجزء الأول من هذه المسلسل، الذي تم بثه على القناة التلفزيونية الشهيرة “كانال+”، حقق نجاحا منقطع النظير، وهو ما شجع المخرج فرانك جاستمبيد على تصوير جزء ثان.

وأضافت التقارير أن محرز منح موافقته المبدئية على تجسيد دور صغير في هذا المسلسل، بحكم التزاماته مع مانشستر سيتي.

وترتبط أحداث هذا المسلسل التلفزيوني بمغني راب موهوب نجح في فرض نفسه بعد الحصول على مساندة بعض الأطراف البارزة في هذا الميدان، غير أن هذا النجاح تحول إلى نقمة بعد أن تعرض لمؤامرات بهدف إيقاف صعوده الصاروخي.

وارتباط محرز بأغاني “الراب” ليس جديدا، حيث سبق لعدة فنانين في فرنسا أن تغنوا باسمه في الكثير من المناسبات.

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