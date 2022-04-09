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رياضة

هل ذهب بن رحمة ضحية “مناجرة” مُتنكّرين في زيّ إعلاميين؟

علي بهلولي
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هل ذهب بن رحمة ضحية “مناجرة” مُتنكّرين في زيّ إعلاميين؟

يظهر بِأن سبب معاناة الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، هو “تطاحن” بعض الصحافيين الإنجليز، الذين يُزاولون نشاطا موازيا مُرادفا للتجارة في سوق انتقالات اللاعبين (مناجرة).

وستلجأ إدارة نادي وست هام الإنجليزي إلى تسريح المهاجم بن رحمة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إذا صدّقنا موقع “كلاريت آند هيو” البريطاني في أحدث تقرير له بِهذا الشأن. الذي أضاف أن الدولي الجزائري تراجع مستواه الفني كثيرا في نادي “المطارق”، مقارنة بِالأداء الباهر في فريق برينتفورد الإنجليزي.

وعلى العكس من ذلك تماما، نشرت إدارة نادي وست هام، السبت، مقابلة صحفية مع أحد رجال المهنة المحلّيين واسمه روشان توماس، فقال عن لاعب الخطّ الأمامي الجزائري: “بن رحمة مِن النّوع الذي يحتاج إلى قليل من الثقة، وأيضا إلى إخباره بِأنه سيُحظى بِمباراة جيّدة، حتى يلعب بِشكل ممتاز”.

وتنقضي مدّة عقد سعيد بن رحمة (26 سنة) مع نادي وست هام الإنجليزي في صيف 2026.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد نبّه مرارا إلى خطورة “تجّار اللاعبين”، فكلّما رأى دفاعا مستميتا وإلحاحا في معرفة سبب عدم توظيف كرويّ ما، أو الاستفادة من خدماته، أو الاستغناء عنه، يقول لِسائله: “هل أنتَ مُمثّل أعماله”؟

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