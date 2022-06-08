هل رفضت اسرائيل مواجهة روسيا في دوري أمم أوروبا؟

تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تدّعي أن إسرائيل رفضت اللعب بمواجهة روسيا ضمن النسخة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم بسبب غزوها لأوكرانيا.

جاء في نصّ المنشورات أنّ إسرائيل رفضت اللّعب ضدّ روسيا في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم بسبب غزوها لأوكرانيا. وضمّت المنشورات صورة ملتقطة من الشاشة لبرنامج المباريات كتب عليها “ملغاة” لتبرير الخبر.

حصدت المنشورات عشرات آلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء انتشارها بهذه الصيغة في السادس من جوان 2022.

وبحسب برنامج المسابقة كان من المتوقّع أن تواجه روسيا إسرائيل في التاريخ نفسه ضمن منافسات المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية.

لم ألغيت المباراة؟

إلا أنّ الادعاء بأنّ إسرائيل انسحبت من هذه المباراة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، لا أساس له من الصحّة.

فجميع المباريات التي كانت ستتواجه فيها روسيا مع منتخبات أخرى قد ألغيت بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق مشاركة روسيا في جميع المنافسات الرياضية التي ينظّمها.

متى اتخذ القرار؟

في 28 فيفري 2022، بعد أيام على غزو روسيا لأوكرانيا، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق مشاركة جميع الفرق الروسيّة من المشاركة في أية منافسات حتى إشعار آخر.

وفي الثاني من ماي 2022، قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يرعى مسابقة دوري الأمم الأوروبية، بتعزيز هذا الإجراء عبر تعليق مشاركة روسيا في جميع المنافسات المقبلة مع شرح تفاصيلها وتواريخها.

المصدر: فرانس برس