هل رفض “سولكينغ” دعوة لإحياء حفل افتتاح ألعاب وهران؟

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تدّعي أنّ المغنّي الجزائري المغترب عبد الرؤوف دراجي، المعروف باسم “سولكينغ”، رفض دعوة للمشاركة في حفل افتتاح ألعاب البحر المتوسط في وهران.

وزعمت هذه المنشورات التي تداولتها صفحات مجهولة المصدر، أنّ “سولكينغ” اشترط على منظّمي حفل الافتتاح مبلغا ماليا كبيرا بالعملة الصعبة، مقابل المشاركة في الحفل.

لكن “سولكينغ” كذّب ذلك بشكل قطعي، ووصف ما تمّ تداوله بـ”الشائعات الكاذبة”. وهذا عبر ستوري نشره مساء الإثنين على حسابه في انستاغرام.

وخاطب دراجي في منشوره “من يختبئون وراء الصفحات لتشويه وإهانة الناس”، على حدّ تعبييره، بالقول:”لن تتمكنوا أبدا من إزالة حبّ الجزائر، من شاب جزائري يُدعى عبد الرؤوف”.

وتابع:”لم تتمّ دعوتي مطلقا إلى هذا الحدث، للمطالبة بأي شيئ أو رفضه”. قبل أن يضيف:”أنا فخور بالرياضيين، وبرؤية بلدي يستضيف دورة الألعاب المتوسطية”.

وكان رئيس لجنة تنظيم الحفل سليم دادة، قد نفى في وقت سابق لقناة “الشروق”، أن يكون قد وجّه الدعوة لأي فنان كبير لإحياء حفل افتتاح ألعاب وهران.

وذكر دادة على وجه الخصوص “Dj Snake” و”سولكينغ”. وقال:”لم أتواصل مع Dj Snake، ولو يُشارك هو أو سولكينغ مثلا، في حفل الافتتاح، فإنهم سيخطفون الأنظار، وستضيع رسالة الحفل السياسية والثقافية والحضارية”.