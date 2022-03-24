هل رفعت جماهير الكلاسيكو لافتة كبيرة احتفالا بعودة العلاقات مع المغرب؟

بعد أيّام على إعلان الحكومة الإسبانية دعمها موقف الرباط المتعلق بقضيّة الصحراء الغربية المحتلة، انتشرت على مواقع التواصل صورة ادعى ناشروها أنها للافتة تُعبّر عن الصداقة المغربية الإسبانية رُفعت في مباراة الكلاسيكو التي جمعت ريال مدريد وضيفه برشلونة في ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية الأحد. يظهر في الصورة، التي تداولتها صفحات مغربية يديرها ما يسمى إعلاميا “ذباب النظام المغربي”، جماهير تحمل لافتة رُسم عليها ما يبدو أنه تشابك لقبضتي يَد، إحداها مرفقة بخريطة المملكة المغربية والثانية بعلم إسبانيا.

وجاء في التعليق المرافق “ليل أمس، تم رفع تيفو (لافتة) عملاق، في الكلاسيكو، لخريطة المملكة المغربية تعبيراً عن الصداقة المغربية الإسبانية، في قلب البرنابيو، معقل ريال مدريد”.

مدريد تعلن دعم موقف الرباط بشأن الصحراء الغربية

بدأ انتشار الصورة التي حصدت مئات المشاركات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر، بعد إعلان الحكومة الإسبانية في 18 مارس تغييراً جذرياً في موقفها المتعلق بقضية الصحراء الغربية من خلال دعمها موقف الرباط علناً وللمرة الأولى، لتنهي بذلك خلافاً دبلوماسياً كبيراً بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمام الصحافيين في برشلونة “تعتبر إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي المُقَدّمة في 2007 (من جانب المغرب) هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحلّ هذا النزاع” بين الرباط وجبهة بوليساريو.

الصورة قديمة

إلا أن الصورة ليست ملتقطة خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعت ريال مدريد وضيفه برشلونة في ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية الأحد 20 مارس وانتهت بفوز النادي الكتالوني 4-0.

فقد أظهر التفتيش عبر محركات البحث أنها منشورة عام 2015 على مواقع مغربيّة، أشارت إلى أن أعضاء من رابطة مشجعي ريال مدريد في الدار البيضاء رفعوا تيفو عملاق خلال مباراة جمعت ناديهم وملقا الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية.

وبالفعل أمكن العثور على فيديو منشور على قناة نادي ريال مدريد الرسمية في موقع يوتيوب بتاريخ 20 أفريل 2015، يظهر التيفو (اللافتة) من زاوية مختلفة.