هل ستتأثر منح الموظفين بالزيادات في الأجور؟.. مسؤولة بوزارة المالية تجيب

أكدت مديرة الرواتب بوزارة المالية، نصيرة موساوي، أن الزيادة المقررة في الأجور والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية شهر مارس المقبل، ستؤثر إيجابا على العلاوات والخبرة المهنية للموظف.

وخلال استضافتها ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، الثلاثاء، أشارت نصيرة موساوي إلى أن الزيادات في الأجور ستمتد إلى العلاوات الشهرية وغير الشهرية كمنحة المردودية التي تدفع كل 3 أشهر.

وأوضحت موساوي أن الزيادة سينجر عنها إضافة 75 نقطة لكل رقم استدلالي أدنى للصنف، كما ستكون هناك زيادة أفقية تخص الدرجات من 1 إلى 12 وزيادة عمودية تخص كل الرواتب.

وعليه فإن الزيادة في النقطة الإستدلالية ستؤدي إلى الترقية في الدرجة وزيادة منحة المردودية وتعويض الخبرة المهنية. تؤكد المسؤولة بوزارة المالية.

وحول تداول معلومات تفيد برفع قيمة النقطة الإستدلالية إلى 50 دينارا، أكدت موساوي أن الأمر غير صحيح حيث لا تزال قيمة هذه النقطة تقدر بـ45 دينار جزائري، وذلك لضمان تحسين القدرة الشرائية لدوي الدخل المحدود.

وضمن هذا السياق، قالت إن الشبكة الجديدة لحساب النقطة الإستدلالية اعتمدت أيضا بطريقة تراعي ضرورة الحفاظ على التوازنات الكبرى للميزانية وبما تسمح به الخزينة العمومية.

كما تسعى كذلك للحفاظ على مبدأ الفوارق الحالية بين الرواتب المبنية على مستويات التأهيل والشهادات واعتماد مبدأ تجسيد هذه الزيادة على مرحلتين 2023 و2024 حتى تكون الزيادة معتبرة، موضحة بأن التعديلات الجديدة ستسمح بالزيادة في العلاوات والتعويضات وكذا تعويض الخبرة المهنية.

من جهة أخرى، قالت موساوي إن الزيادة في الأجور رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 681 مليار دينار لتمويل هذه العملية وتجسد على مرحلتين، موضحة بأن السنة المالية 2023 خصص لها غلاف مالي يقدر بـ 340،4مليار دينار فيما تم تخصيص 340،7 مليار دينار بعنوان السنة المالية 2024.

وأوضحت أن التدابير المتخذة من قبل رئيس الجمهورية شملت أيضا 2.9 مليون شخص متقاعد وتم لهذا الغرض تعبئة موارد مالية بقيمة 147 مليار دينار سنويا لتمويل عملية رفع الحد الأدنى لكل من المعاشات إلى 20 ألف دينار ومنحة التقاعد إلى 15 ألف دينار.

وأضافت بأن هذه الزيادة ستدخل أيضا حيز التنفيذ بدءا من شهر مارس على أن يتقاضى هؤلاء المتقاعدون الزيادات الخاصة بشهري جانفي ومارس في وقت لاحق.

وبخصوص منحة البطالة، قالت موساوي إن عدد المستفيدين من منحة البطالة منذ استحداثها في استقرار ويقارب اليوم 1،2 مليون شخص، وقد تم رصد غلاف مالي يقدر بأكثر من 56 مليار دينار سنويا لتمويل الزيادات المقررة في منحة البطالة والتي ارتفعت بدءا من جانفي 2023 من 13 ألف دينار إلى 15 ألف دينار.