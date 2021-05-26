هل ستتولى التونسيّة سمر حسني تحكيم نهائي كأس السوبر الإفريقية؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، خبر تولي التونسية “سمر حسني” تحكيم نهائي كأس السوبر الإفريقية.

وجاء في المنشورات المتداولة بكثرة والمرفقة بصورة حسني أنها مرشحة لتحكيم النهائي بين ناديي الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، الجمعة المقبل في الدوحة.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الخبر لا أساس له من الصحة، ومن المستبعد أن تتولّى سمر حسني تحكيم هذه المباراة لأنّها ليست حكمة دوليّة.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم في موقعه الرسميّ أنّ ثلاثيّ تحكيم جزائرياً مؤّلفاً من مصطفى غربال حكماً رئيسياً ومقران قوراري وعبد الحق ايتشعلي حكمين مساعدين سيتولّون تحكيم النهائي.

أمّا الحكم الرابع فسيكون جان جاك ندالا من الكونغو، فيما سيتولّى حكام قطريون إدارة تقنية الفيديو VAR.

يذك أن المباراة ستقام، الجمعة المقبل، في ملعب جاسم بن حمد في الدوحة بحضور جماهيري بنسبة 30%، بحسب ما أعلنت اللجنة المنظمة.

وبلغ الأهلي كأس السوبر بتتويجه بطلا للنسخة الأخيرة من دوري الأبطال 2020 على حساب مواطنه الزمالك، فيما تأهل نهضة بركان عقب فوزه بكأس الاتحاد على حساب بيراميدز المصري.