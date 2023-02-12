هل ستسرق “شات جي بي تي” وظائفنا؟.. بيل غيتس يجيب

قال بيل غيتس، الملياردير الأمريكي، إن” شات جي بي تي”، وهو روبوت محادثة، لديه نفس أهمية اختراع الأنترنت، ويمكنه أن يؤثر على الوظائف الأساسية.

وأضاف الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، في تصريح لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية ” حتى الآن، يستطيع الذكاء الاصطناعي القراءة والكتابة، غير أنه لا يفهم المحتوى”. تابع” ستجعل البرامج الجديدة مثل ” شات جي بي تي” العديد من الوظائف المكتبية أكثر كفاءة من خلال المساعدة في كتابة الفواتير أو الخطاباتوهذا من شأنه أن يغير عالمنا”وفق ما نشرته رويترز.

وتم تصنيف “شات جي بي تي”، الذي طورته شركة “أوبن آيه آي” الأمريكية في نوفمبر السابق وبدعم من شركة مايكروسوفت، على أنه تطبيق المستهلك الأسرع نموا في التاريخ، حيث يستطيع أن يقدم ردودا مشابهة للإنسان.

وقال غيتس في مقابلة أخرى مع مجلة “فوربس” إنه سيتم “مناقشة هذه الموضوع باعتباره الموضوع الأكثر سخونة لعام 2023″، مضيفا” إن أدوات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك “شات جي بي تي” لديها بعض حالات الاستخدام “المثيرة” للبشر بما في ذلك كونك مدرسا للرياضيات، وإعطاء المشورة الطبية للأشخاص الذين لا يستطيعون زيارة الطبيب.

من جهة ثانية، قال غيتس إن الوظائف ستكون بالتأكيد من بين أولى الوظائف التي ستتأثر بالذكاء الاصطناعي، لكنها أبطأ مما كان متوقعا.

وشبّه المليار دير الأمريكي ذلك بروبوتات المصنع في غضون السنوات الخمس أو العقد المقبل، لكن القيادة الذاتية تواجه تحديات خاصة ستستغرق بعض الوقت حتى يتم حلها.

وما يثير دهشة غيتس هو قدرة النماذج اللغوية الكبيرة على القراءة والكتابة، مثل تلخيص مجموعة معقدة من المستندات أو الكتابة بأسلوب مؤلف معروف.

كما يمكن لـ” شات جي بي تي” أن يفيد المستخدم بأعمال إبداعية، كأنه يكتب له قصيدة في مستوى قصائد شكسبير، مثلما قال بيل غيتس.

يجدر بالذكر، أن برنامج الدردشة الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي أثار فضول المستخدمين بقدراته الواسعة النطاق بما في ذلك القدرة على كتابة خطابات الغلاف واجتياز امتحانات المستوى الجامعي وحتى التعليمات البرمجية.