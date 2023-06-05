هل ستعتقل جنوب إفريقيا بوتين؟

في حالة دخوله لأراضيها

هل ستعتقل جنوب إفريقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أراضيها، هو السؤال الذي كثر طرحه مؤخرا بمناسبة قمة دول “بريكس” التي ستحتضنها جنوب إفريقيا في ثلاثة أشهر.

وينتظر أن يحل فلاديمير بوتين شهر أوت لهذا العام في جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة دول “بريكس”، بوتين الذي أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال دولية ضده.

وفي هذا الصدد نقلت تقارير إعلامية عن نائب وزير المشاريع الحكومية بجنوب إفريقيا أوبيد بابيلا، أن جنوب إفرقيا تدرس الوضع الحالي فيما يتعلق بقمة “بريكس” المقبلة التي ستحتضنها مدينة جوهانسبرغ، بما في ذلك مذكرة اعتقال بوتين.

أوبيد بابيلا حسب ذات المصادر قال عن مذكرة إعتقال الرئيس الروسي أن “الأمر ليس بالسهل بتاتا” مضيفا أن “اعتقال الزعيم الروسي من قبل سلطات جنوب إفريقيا سيكون استفزازا ضد الشعب الذي انتخبه. المحكمة الجنائية الدولية لا تملك قوة شرطة خاصة بها”.

المسؤول الجنوب إفريقي أشار إلى أن حكومة بلاده تنظر في مختلف الحلول لهذه الوضعية، بما في ذلك سحب الدعوة.

ومن المتوقع أن يجتمع اليوم الإثنين، نائب رئيس جنوب إفريقيا بول ماتشاتيل مع لجنة وزارية لبحث العلاقات والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. لقاء يهدف إلى تقديم توصيات إلى مجلس وزراء جنوب إفريقيا من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن كيفية التعامل مع مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس الروسي.

في وقت سابق، قال أوبيد بابيلا إن حكومة بلاده تعتزم تعديل قوانينها الوطنية في المستقبل القريب من أجل أن تحافظ على استقلالية قراراتها بشأن احتجاز أي شخص تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى توقيفه.

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية والتي مقرها لاهاي شهر مارس الماضي، مذكرة اعتقال دولية في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب إذ تتهمه بترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا في شكل غير قانوني.