هل ستعود سوريا إلى الجامعة العربية خلال قمة الجزائر؟.. مسؤول عربي يوضح

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، الخميس، إن عودة سوريا لشغل مقعدها “يحتاج إلى توافق عربي غير متاح حاليا”، مشيرا إلى أن زيارة الأمين العام إلى الجزائر كانت بهدف ضمان نجاح القمة القادمة.

وأضاف زكي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن “هناك تحديات كثيرة وكبيرة تواجه الوطن العربي، وأهمها حالة عدم الاستقرار التي تعانيه بؤر كثيرة فيه”.

وفيما يتعلق بإمكانية عودة المقعد السورى فى القمة العربية المقبلة، أوضح: أن هناك رؤى مختلفة حول هذا الأمر ، مضيفا: أنه ” في حال استشعار الأمانة العامة للجامعة بالتوافق العربي اللازم حول إعادة سوريا سيتم الأمر على الفور… إن هذا التوافق ليس متاحا حتى هذه اللحظة الراهنة، ربما يحدث في المستقبل القريب أو البعيد”.

ولفت زكى إلى أن الزيارة التي قام بها وفد الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة أحمد أبو الغيط إلى الجزائر (البلد المستضيف للقمة العربية الواحدة والثلاثين)، وبدأت الاثنين الماضي واستمرت يومين، كانت مقررة منذ فترة ومتفق عليها لتبادل الرؤى بين الجزائر والأمانة العامة للجامعة من أجل الإعداد الجيد للقمة، بما يضمن نجاحها ومشاركة إيجابية من جانب القادة العرب، خاصة وأنها ستكون القمة الأولى منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا(كوفيد-19).

وأضاف: أن هذه الزيارة شهدت تناول مجمل الأوضاع الدولية والإقليمية والأزمات العربية.. مشيرا إلى أن وفد الأمانة استمع إلى رؤى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إزاء العديد من الأوضاع الراهنة، وتم الإطلاع على آخر الاستعدادات اللوجستية حول القمة.

وأشار السفير حسام زكي إلى أن هناك رؤى واجتهادات حول العديد من القضايا العربية والأوضاع الراهنة عموما من جانب الجزائر والأمانة العامة للجامعة العربية.. منوها إلى الجانبين يستهدفان إنجاح القمة العربية المقبلة لتكون إضافة للعمل العربي المشترك، وبما يحافظ على كل المكتسبات السابقة، والمضي في طريق خدمة القضايا العربية.

أبو الغيط: تحضيرات الجزائر جادة للغاية من أجل إنجاح القمة العربية

ويوم 21 جوان 2022، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن التحضيرات التي تقوم بها الجزائر جادة للغاية من أجل إنجاح القمة في 1 و2 نوفمبر القادم.

وجاء في التصريح الذي أدلى به الأمين العام للجامعة العربية “تشرفت ظهر اليوم بمقابلة مع الرئيس عبد المجيد تبون تتسم بالايجابية تحدثنا عن الوضع الدولي والإقليمي والعربي بكثير من التعمق”.

وتابع ضيف الجزائر “استمعت باهتمام شديد إلى وجهات نظر الرئيس تبون، واهتماماته العربية الحقيقية الصادقة وتحليلاته فيما تعلق بالوضع الدولي الحساس في هذه اللحظة”.

وأكد أبو الغيط “قدمت تقريراً شاملاً لما وصلت إليه أنا وزميلي رمطان لعمامرة، تحضيرا للقمة العربية القادمة، وبدا لي مُؤكداً وجود تحضيرات جزائرية جادة للغاية لعقد هذه القمة في 1و2 نوفمبر القادم”.

وختم “بعد ظهر اليوم سوف أقوم بزيارة إلى مقر المؤتمرات لاستقصاء كامل الرؤية فيما تعلق بإجراءات القمة وكل ما يؤدي إلى نجاحها”.

الرئيس تبون يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أحمد أبو الغيظ، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

أبو الغيط يشيد بتحضيرات الجزائر لاحتضان القمة العربية

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط بالتحضيرات والجهود التي تبذلها الجزائر لاحتضان القمة العربية المزمع تنظيمها يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022

وجاء هذا خلال جلسة عمل عقدها وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الثلاثاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمشاركة وفدي الجانبين.

وحسب ما أفاده بيان للوزارة فقد تركزت المباحثات خلال هذه الجلسة على جميع جوانب الترتيبات المتعلقة بالقمة العربية المرتقبة بالجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022 وكذا القضايا الدولية التي تهم الشأن العربي.

وفي هذا السياق، أشاد الأمين العام بالجهود التي تبذلها الجزائر وبالأفكار التنظيمية المطروحة بغية تمكين القادة العرب من مشاركة الجزائر أفراحها بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية وفي نفس الوقت الاستلهام من هذا التاريخ المجيد لبلورة رؤية طموحة ترقى إلى مستوى تطلعات الشعوب العربية وتستجيب بفعالية للتحديات التي تفرضها التطورات الراهنة على الساحة الدولية. يضيف البيان.

كما اتفق الطرفان على مواصلة وتعزيز التنسيق في المراحل المقبلة لإنجاح هذه القمة وجعلها محطة أساسية في مسيرة العمل العربي المشترك.

وأجرى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، محادثات ثنائية على انفراد مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي وصل إلى الجزائر مساء الإثنين في زيارة عمل تدوم يومين.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية فان الزيارة “تندرج في إطار التنسيق المستمر بين الجزائر وأمانة الجامعة بخصوص التحضير للقمة العربية التي ستنعقد بالجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022 وكذا حول مسائل أخرى تخص مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية على ضوء التوترات الحالية على الساحة الدولية وما خلفته من انعكاسات سلبية على دول المنطقة”.

وتابع البيان “ومن المنتظر أن يعقد الوزير لعمامرة مع ضيفه يوم الغد جلسة عمل موسعة تشمل وفدي الجانبين لمناقشة هذه المواضيع بإسهاب والوقوف على التقدم الذي أحرزته مختلف المسارات التحضيرية لهذا الحدث العربي الهام الذي سيلتئم بالجزائر تزامناً مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة”.