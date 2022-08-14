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هل ستقوم أمريكا بتصنيف روسيا دولة “راعية للإرهاب”؟

الشروق أونلاين
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هل ستقوم أمريكا بتصنيف روسيا دولة “راعية للإرهاب”؟
ح.م

حذر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الروسية من مصادقة الإدارة الأميركية على تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، مؤكدا أنه بذلك ستكون الولايات المتحدة قد تجاوزت “نقطة اللاعودة”.

وقال ألكسندر دارشييف، مدير إدارة أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية، إن إقرار ذلك القانون سيتسبب في “أخطر الأضرار الجانبية للعلاقات الدبلوماسية الثنائية والتي تصل إلى درجة خفض تلك العلاقات بل وحتى قطعها”، مضيفا “لقد تم تحذير الجانب الأميركي”.

تأتي التحذيرات الروسية بعد يومين من تصنيف برلمان لاتفيا روسيا كـ”دولة راعية للإرهاب” بسبب الحرب في أوكرانيا، وكذلك موافقة مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على قرار يدعو وزارة الخارجية إلى الاعتراف بذات الأمر وضغوط من مشرعين أميركيين من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، على الرئيس، جو بايدن، نحو ذات التصنيف.

وهناك أربع دول تصنفها الولايات المتحدة حاليًا على أنها دول راعية للإرهاب وهي كوريا الشمالية وإيران وكوبا وسوريا، وتواجه هذه الدول أربعة أنواع من العقوبات: “قيود على المساعدة الخارجية الأميركية؛ حظر الصادرات والمبيعات الدفاعية؛ وضوابط معينة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج؛ بالإضافة إلى قيود مالية متنوعة”.

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