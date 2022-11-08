هل ستكون سجود رحاحلة بطلة تحدي القراءة العربي هذا الخميس؟

حافظة لكتاب الله ومخترعة وبطلة عالمية في الحساب الذهني

وصلت مساء امس الى امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة ،بطلة الجزائر في الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي الطالبة سجود رتاج رحاحلة،التي حصلت على المركز الأول على مستوى الجزائر من بين أكثر من مليون طالبة وطالب.

اهتماماتها تتنوع لتشمل إلى جانب القراءة والمطالعة عشق الرياضيات والذكاء الاصطناعي، وهي بطلة عالمية في الحساب الذهني، كرمت من قبل رئيس الجمهورية في مكتبه الشخصي، ورفعت علم بلادها في العديد من المحافل الدولية، وقد مثلت جميع الدول العربية في مسابقة نهائي أبطال العالم في الحساب الذهني في تايوان في 2019 كوني العربية الوحيدة المتأهلة.

اكثر من 22 مليون مشارك من 44 دولة في الدورة السادسة من تحدي القراءة

مخترعة لمحرار ذكي نالت عليه الوسام الشرفي لكلية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس، وكانت بذلك أول طفلة جزائرية تدخل مجال البرمجة العصبية والتحكم في الروبوت عن طريق الدماغ بعد مشاركها في المخيم العالمي لروبوت الشباب .

حافظة لكتاب الله ومجازة في العديد من المتون.

اختريت نجمة للعدد الأول لمجلة نوابغ الجزائر الصادرة بمناسبة الاحتفالات الرسمية لاستقلال الجزائر التي وزعت في المدارس .

تقول سجود حسب بيان تلقت الشروق نسخة منه : “أتطلع لأن أغدو عالمة تكنولوجيا، كما أسعى لإثراء المكتبة العربية بمؤلفات وروايات تمد قارئها بالأمل وتدفعه للمضي قدما نحو تحقيق أهدافه، فأنا أطمح لأن أكون نجمة يعلو ذكرها في سماء العلم والأدب. القراءة منهج حياتي وسر تميزي ونجاحاتي، ومشاركتي في تحدي القراءة العربي تعتبر تجربة فريدة من نوعها، علمتني أنه لا شيء مستحيل فقط بالعزم والإرادة تتحقق المعجزات، وأعتز بكوني بطلة من أبطال هذا المشروع العالمي المتميز الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ، ترسيخا لثقافة القراءة لدى الطلاب وسعيا لغرس قيم التسامح والانفتاح الفكري لديهم، وأفخر بأنني سأمثل بلدي الحبيب الجزائر بعد منافسة أكثر من مليون طالب قارئ، وبإذن الله إن فزت بلقب بطل تحدي القراءة العربي للموسم السادس سأحمل مشعل هذه المبادرة العظيمة،وأكون سفيرة لها ليس في الجزائر فقط،بل في كل أنحاء العالم.. أعرِّف بها وأحفز على المشاركة فيها أينما حللت، وسأسعى لإنشاء صرح كبير يضم مكتبة مجانية وقاعات للمطالعة ينشط أمسيات دورية للكتاب والأدباء،وأربط أواصر التواصل بينهم وبين الطلاب،وأنتقل من هدف إنشاء جيل قارئ إلى جيل مفكر كاتب وأديب..”

للإشارة فان الحفل الختامي لإعلان النتائج يكون يوم الخميس 10 نوفمبر القادم في دبي، وبعد أن تأهل للتصفيات النهائية أبطال متميزون رفعوا أسماء وأعلام بلدانهم عالياً وتميّزوا على المستوى الوطني من بين 22.27 مليون مشارك من 44 دولة في التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربي.