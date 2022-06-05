هل سُجلت صورة الفارس الجزائري كتراث مغربي في موقع الثقافة العالمي؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها صنفت كأجمل صورة تراثية في العالم وتعود لفارس مغربي.

وتداول نشطاء عبر “فيسبوك” صورة لفارس ادعو أنّه مغربي شهير يُدعى الڨرماش، وأنّ موقع الثقافة العالمي صنّفها كأجمل صورة تراثية في العالم.

غير أن صاحب الصورة ليس بمغربي كما لا يوجد موقع باسم الثقافة العالمي لتصنيف الصور التراثية على عكس ما تم تداوله، وإنما الصورة تعود للفارس الجزائري يوسف قرابسي من ولاية سوق أهراس.

وفي فيديو منشور عبر موقع “يوتيوب” خرج الفارس قرابسي ليأكد أنه صاحب الصورة وأنها التقطت في أحد الأعراس بولاية سوق أهراس ببلدية مداوروش، من قبل المصوّر نور الدين مرزوقي المعروف باسم “Baji”.

وانتشرت الصورة في ديسمبر 2020 واحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الجزائريون بشكل كبير معها، واعتبروها “رمزًا للجزائري الأصيل”، وعودة “لسيرة الأجداد”، وبأنها ترمز “إلى هيبة وشهامة الرجل الجزائري قديمًا”.

وفي يناير 2021، كرّمت جمعية جيل أهراس المصور نور الدين مرزوقي على صورته للخيال يوسف قرابسي.