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رياضة

هل سقط آدم الوناس مُجدّدا في فخّ الإصابات؟

علي بهلولي
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هل سقط آدم الوناس مُجدّدا في فخّ الإصابات؟

ردّ اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس سهرة الأربعاء، على التساؤلات بِخصوص وضعيته الصحية، بعد مباراة المنتخب الوطني والمضيف التنزاني.

وكان المهاجم آدم الوناس قد خرج عند انطلاق الشوط الثاني من عمر مواجهة تنزانيا، وعوّضه زميله محمد الأمين عمورة.

وتردّد أن لاعب فريق نابولي الإيطالي عاد لِيسقط مُجدّدا في مطبّ الإصابات.

وأكّد آدم الوناس أنه بِخير، وضرب موعدا للجمهور الجزائري بِالمشاركة في المباراة الودّية أمام إيران، بِالعاصمة القطرية الدوحة مساء الأحد المقبل.

جاء ذلك عبر صفحة آدم الوناس في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

ووجب التذكير بِأن آدم الوناس (25 سنة) تعرّض في الموسم الحالي لـ 11 إصابة، بينها واحدة خاصة بِفيروس “كورونا”.

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