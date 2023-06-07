هل سيبلغ النفط 100 دولار في السداسي الثاني لـ 2023؟

ينتظر أن ترتفع أسعار البترول في السداسي الثاني لهذا العام، وهذا كنتيجة لقرار منظمة الدول المصدرة للبترول، وحلفائها أي ما يسمى أوبيك +، بالإستمرار في خفض إنتاج النفط إلى غاية 2024، يضاف لهذا القرار قرار آخر اتخذته المملكة العربية السعودية وهي أكبر مصدر للنفط الخام، بخفض إنتاجها بمليون برميل يوميا بحلول شهر جويلية.

وقد أكدت تحالف أوبيك + أن تحركاته واستمراره في خفض الإنتاج لا تهدف إلى إبقاء أسعار النفط عند مستويات معينة، بل إلى تحقيق استقرار في الأسواق النفطية بما يخدم المنتجين والمستهلكين.

في هذا السياق يمكن لسعر البرميل من البترول أن يبلغ 100 دولار، حسب ما أعلن عنه المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الخبير الدولي في الطاقة، فاتح بيرول يوم الإثنين.

توقعات لم يتفق معها الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، جمال عيسى اللوغاني.

اللوغاني قال أن أسعار النفط الخام تتحدد بناء على مجموعة من العوامل التي تسود السوق النفطية، “منها ما له علاقة بأساسيات سوق النفط، كمستويات الطلب والعرض وحركة المخزونات، إلى جانب العوامل الأخرى مثل التطورات الجيوسياسية وقوة الدولار الأميركي ونشاط المضاربات المحموم من قبل المستثمرين في الأسواق الآجلة”.

ومن هذا المنطلق اعتبر اللوغاني أنه “من الصعب التكهن وتحديد مستوى محدد قد تصل إليه أسعار النفط الخام خلال المدة المقبلة، خاصة في ظل وجود عدّة سيناريوهات مختلفة تعتمد بصورة رئيسة على التغيرات التي قد تشهدها مجموعة العوامل المشار إليها أعلاه.”

ويضم تحالف دول أوبيك + إلى جانب أعضاء منظمة الأوبيك، منتجين آخرين من خارج الأوبيك. وبذلك يصبح تحالف أوبيك + يضخ ما نسبته 40 بالمئة من البترول في الأسواق العالمية.