هل سيتم اعتقال نتنياهو وغالانت؟.. هذه الدول تتعهد بتنفيذ القرار

لم تخف عدة دول أوروبية موقفها من قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي اعتقال بنيامين نتنياهو وغالانت وأبدت التزامها بهما.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعليقا على قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، إن “بريطانيا تحترم استقلال الجنائية الدولية”.

واعتبرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه وفقا لهذا التصريح قد يتم اعتقال نتنياهو إذا زار بريطانيا.

وقال المتحدث للصحفيين “نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها”.

من جانبها هولندا لم تترد في الإفصاح عن موقفها مباشرة، حيث قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، إن بلاده ستلتزم بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية وستعتقل نتنياهو، إذا دخل البلاد.

كما أعلن وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، أن بلاده ستضطر لاعتقال بنيامين نتنياهو، داخل إيطاليا، بعد مذكرة الجنائية الدولية.

من جهتها قالت بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي: “بلجيكا تؤيد مذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.

وتابعت “الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت وعلينا الامتثال.”

واتسم الموقف الفرنسي بالغموض حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن رد باريس على أمر المحكمة سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة، مضيفا أن المحكمة ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة.

ولكن المتحدث رفض التعليق على ما إن كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها أم لا قائلا “إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها اليوم”.

وفي السياق ذاته قال مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي:” ندعو جميع الدول إلى احترام استقلالية المحكمة الجنائية ونزاهتها.

وأضاف “نؤيد الجنائية الدولية بقوة وندعو لاحترام استقلاليتها وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها.”

وفي كندا قال رئيس الوزراء جاستن ترودو: “من المهم حقا أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي.كندا ستلتزم بأحكام المحاكم الدولية.”