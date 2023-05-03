هل سيتم الاستمرار في بيع اللحوم الحمراء بسعر 1200 دج؟.. وزير الفلاحة يجيب

أكد وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، الأربعاء، الاستمرار في استيراد اللحوم الحمراء ليتم توفيرها بسعر 1200 دينار جزائري.

وخلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينع”، قال هني أن عملية استيراد اللحوم ستظل مستمرة بعد شهر رمضان وبنفس السعر إلى غاية ضبط السوق واستقرار الأسعار.

وأوضح الوزير أن باخرة محملة باللحوم الطازجة ستصل الجزائر كل شهر سواء من الهند أو البرازيل أو السودان، وهذا تنفيذا للتعليمات التي تلقتها مصالحه.

وفي السياق ذاته، كشف هني عن التحضير لإنشاء مؤسسة مختصة في ضبط الأسعار، إلى جانب توفير نقاط بيع جديدة للحوم الحمراء.