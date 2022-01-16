هل سيحقق أوميكرون مناعة جماعية للبشرية؟.. عضو باللجنة العلمية يعلق

اعتبر عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا رياض مهياوي، أن متحور أوميكرون قد يكون بمثابة اللقاح الطبيعي الذي بإمكانه تحقيق مناعة جماعية ضد الوباء.

وأكد مهياوي في تصريح صحفي للقناة الإذاعية الثالثة أن خاصية الإنتشار السريع التي يتمبز بها متحور أوميكرون يمكنها أن تكون عبارة عن لقاح طبيعي للأشخاص.

وأوضح قائلا أن “هذه النظرية حول عدد الاصابات بدلتا وبعده أوميكرون تعد بمثابة لقاح ضد الفيروس.. قد تكون صحيحة، لأنه نعرف جيدا أننا نمتلك مناعة إما طبيعيا بالمرض أو باللقاح وهناك عدد كبير للاصابات بلغت 1 مليون بالولايات المتحدة، جعلت الناس تقول أنها ستكون تلقيحا جماعيا وأنه ستكون هناك مناعة جماعية”.

وتابع “إذا تحققت المناعة الجماعية بالإصابات والتلقيح في نفس الوقت قد تكون نهاية الجائحة ولكن يبقى الشك حول هذا الفيروس المجهول”.

وعن الوضعية الوضعية الوبائية الحالية قال عضو اللجنة العلمية أنها متحكم فيها بالنظر إلى نقص الحالات الخطيرة وتراجع الطلب على الأكسيجين.

وأضاف مهياوي أن الموجة الحالية تعد أقل خطورة من سابقاتها حيث نقص الطلب على الأكسجين بالإضافة إلى ارتفاع عدد التشافي، وكذا علاج أغلب المرض في بيوتهم بدون الحاجة إلى التنقل إلى المستشفيات.

خبير في الأمراض المعدية: متحور أوميكرون قد ينقذ البشرية من الوباء

وفي 13 جانفي 2022، أكد البروفيسور المتخصص في الأمراض المعدية ايدير بيطام، أن متحور أوميكرون بامكانه انقاذ البشرية بسبب انتشاره السريع دون خطر على المصابين مما سيسمح بإكتساب مناعة جماعية طبيعية.

وصرح بيطام خلال نزوله على حصة “ضيف التحرير” بالاذاعة الثالثة، الخميس، أن متحور أوميكرون هو 50 مرة أكثر عدوى من دلتا ولكنه يعزز المناعة الجماعية الطبيعية، مما يعني حماية البشرية من متحورات أخرى أكثر خطورة.

وأوضح إن هذا المتحور يمكن أن يسد الفراغ المسجل بسبب العزوف عن التلقيح.

وأرجع البروفيسور سبب تردد المواطنين في التلقيح ضد كوفيد-19 إلى نشر الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بيطام أن “سبب هذا التردد في الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا هو الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف أنه صادف مرضى نقلوا له على لسان أطبائهم أنهم منعوهم من التلقيح ضد كورونا.

وشدد البروفيسور على المختصين والخبراء المشاركة في نشر المعلومات العلمية الصحيحة بين المواطنين، مصراً على ضرورة تصحيح المعلومات الكاذبة والشائعات حول العقم أو الوفاة بعد عامين للملقحين.

وكشف بيطام إن عدد الملقحين ضد فيروس كورونا في قطاع الصحة وصل 20 بالمائة، فيما بلغ عدد الطلاب والأساتذة 2 بالمائة فقط.