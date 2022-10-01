هل سيحِل الروبت “أوبتيموس” مكان البشر في العمل؟

عرض إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، الجمعة نموذجا أوليا للروبوت الشبيه بالإنسان “أوبتيموس”، الذي يتوقع أن يكون قادرا على أن يحل مكان البشر في العمل.

وتوقع ماسك أن تتمكن شركة صناعة السيارات الكهربائية من إنتاج الملايين منه وبيعه بأقل من 20 ألف دولار.

وأوضح خلال فعالية “يوم الذكاء الاصطناعي” في مكتب تيسلا في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث تم عرض الروبوت “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحسين أوبتيموس وإثبات كفاءته”.

وأوضحت تيسلا أنه تم تطوير نموذج أولي للروبوت في فبراير وسار هذا النموذج على خشبة المسرح ولوح للمتفرجين الجمعة.

وعرضت تيسلا مقطعا مصورا للروبوت وهو يؤدي مهاما بسيطة مثل حمل صناديق وري نباتات ورفع قضبان معدنية في محطة إنتاج في مصنع للشركة في كاليفورنيا.

وعرض الفريق روبوت الجيل الحالي الأكثر انسيابية على عربة وقال ماسك إنه يأمل أن يتمكن من السير بنفسه قريبا. موضحا أن الروبوتات الموجودة حاليا “تفتقد إلى وجود مخ” والقدرة على حل المشكلات بنفسها.

وقال إنه على النقيض من ذلك فإن “أوبتيموس” سيكون “روبوتا بارعا للغاية” تهدف تسلا إلى إنتاجه بالملايين.

وأشار ماسك وممثلو تيسلا إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق ما تهدف إليه الشركة من إنتاج روبوت بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة باستخدام تقنية صممتها تيسلا ستكون قادرة على أن تحل محل البشر في العمل.