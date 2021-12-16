هل سيدخل الوقت بدل الضائع في مباراة الجزائر وقطر موسوعة غينيس؟
أثار الوقت بدل الضائع، الذي أقره الحكم البولندي، سيمون مارتشينياك، في مباراة الجزائر وقطر جدلا وتهكما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل نشطاء بسخرية إن كان سيدخل موسوعة غينيس باعتباره طويلا؟
الوقت بدل الضائع في هذه المباراة سيدخل موسوعة غينيتس كاطول وقت بدل ضائع في التاريخ #الجزاير_قطر pic.twitter.com/N8fV3vA8Fl
— said.djeg (@said_djeg) December 15, 2021
صدق او لا تصدق مقابلة 120 دقيقة في وقتها الاساسي والضائع دون الوصول الى الوقت الاضافي😎😎😎😁🤔🤔🤔 pic.twitter.com/Ha6xVVlR2D
— Mohamed (@Mohamed45151024) December 15, 2021
وتصدر الوقت الإضافي في مباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب، الأربعاء، الترند عبر تويتر في الجزائر، واجتاحت موجة من التعليقات الساخرة مختلف المنصات.
الوقت الاضافي راه ترند 😭😭 pic.twitter.com/NQlmYWd4FH
— Chaimaa 🖤 (@CBtyb) December 15, 2021
وأضاف الحكم 9 دقائق اعتبرها الكثيرون شوطا إضافيا وليس وقتا بديلا للضائع، تمكن خلالها المنتخب القطري من تعديل النتيجة.
الوقت الإضافي أطول من الشوط الإضافي #قطر_الجزائز
— عادل بن عبدالله (@adelalhajaji) December 15, 2021
وامتد الوقت بدل الضائع إلى 19 دقيقة وسط ذهول متابعين وسخرية محللين، أقر فيها الحكم ضربة جزاء للمنتخب الجزائري منحته بطاقة التأهل للنهائي.
#الجزائر تفوز على الوقت الإضافي 🤫 pic.twitter.com/SOYUgxCnjk
— CHIHEB213 (@chiheb_213) December 16, 2021
وقال مغردون أن الوقت بدل الضائع الذي شهدته مباراة الجزائر وقطر هو الأغرب على الإطلاق والأطول في كل المباريات، لافتين إلى أن المواجهة ربما كانت ستستمر لغاية الفجر لولا ضربة الجزاء التي حسمت النتيجة لصالح الجزائر.
كون ما اعطاوناش ضربة جزاء كون رانا باقيين للفجر باش يخلص الوقت الاضافي🌚😂😭😂#الجزائر_قطر pic.twitter.com/7VvL49uVNc
— meriem🇩🇿 (@mama1818meri1) December 15, 2021
وبفوز محاربي الصحراء وافتكاكهم تأشيرة النهائي قال نشطاء أنهم كانوا يناشدون الحكم الإعلان عن نهاية المباراة ولكنه أصر على تمديد الوقت حتى تسجل قطر فحصل العكس.
تحديد الوقت الإضافي
منقول#الجزاير_قطر pic.twitter.com/NR9lotN0zc
— 🇵🇸محمد الفاتح🇩🇿 (@uXYhYOO9QZXLDLt) December 15, 2021
واعتبر البعض أن الوقت الإضافي أطول من يوم الجمعة، في حين شكك مغردون بنوايا الحكم وانحيازه الواضح للفريق القطري.
الوقت الاضافي في مبارة #الجزائر_قطر أطول من يوم الجمعة. pic.twitter.com/80VXPwShKD
— شجاعية (@shejae3a) December 15, 2021
يذكر أنه في الدقيقة الـ19 من الوقت بدل الضائع أعلن الحكم نهاية المباراة “الماراثونية” بفوز المنتخب الجزائري 2-1 وتأهله إلى المباراة النهائية لكأس العرب وسط فرحة عارمة من أنصاره وحسرة كبيرة من قبل الجماهير القطرية.
مبارك الجزاير
الإنصاف حصل من ربنا وليس من هذا الحكم الذي جعل الوقت الاضافي مباراة مستقلة
هاردلك قطر out
— وآقــعـــي🇸🇦 (@ittawi_1441) December 15, 2021
وكشف الحكم الدولي السوري السابق جمال الشريف في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد” عن رأيه في الحالات التحكيمية المثيرة التي شهدتها مباراة منتخبي قطر والجزائر.
وقال الشريف أن الهدف الذي سجله المنتخب القطري في الوقت الأخير من اللقاء الذي جرى على ملعب الثمامة المونديالي، إنه صحيح ولا غبار عليه، فيما تحدث أيضاً عن ركلة الجزاء التي اعتبرها شرعية أيضاً ومستحقة للجزائر.
وفسر قصة الوقت بدل الضائع في اللقاء بقوله: “الحكم منح 9 دقائق وقتاً بدل ضائع ثم احتسب ركلة الجزاء في في الدقيقة (104:12) ما يعني أن الحكم أضاف فوق الوقت المعلن (5:12) فيما كان يجب على الحكم أن يضيف فقط (3:47) وبالتالي فإن الحكم زاد من الوقت المضاف ما قدره (1:25) دقيقة.
وسيتنافس المنتخب الجزائري على رفع كأس البطولة، السبت المقبل، مع المنتخب التونسي الذي تغلب على نظيره المصري بهدف دون مقابل في مباراة المربع الذهبي الأولى.
الجزائر بسبع أرواح.
الجزائر بطلة إفريقيا تبلغ نهائي كأس العرب فيفا 2021 بعد سوبر أفروأسيوي جمعها ببطل أسيا في بطولة هي الأجمل والأروع والأكثر إثارة في تاريخها.
لعبنا أقوى المباريات مع أقوى المنتخبات وتأهلنا إلى النهائي بجدارة بعد أطول وقت إضافي في التاريخ
برافو 🇩🇿 برافو🇩🇿 برافو🇩🇿 pic.twitter.com/OEfpV52NDJ
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) December 15, 2021