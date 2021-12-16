هل سيدخل الوقت بدل الضائع في مباراة الجزائر وقطر موسوعة غينيس؟

أثار الوقت بدل الضائع، الذي أقره الحكم البولندي، سيمون مارتشينياك، في مباراة الجزائر وقطر جدلا وتهكما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل نشطاء بسخرية إن كان سيدخل موسوعة غينيس باعتباره طويلا؟

وتصدر الوقت الإضافي في مباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب، الأربعاء، الترند عبر تويتر في الجزائر، واجتاحت موجة من التعليقات الساخرة مختلف المنصات.

وأضاف الحكم 9 دقائق اعتبرها الكثيرون شوطا إضافيا وليس وقتا بديلا للضائع، تمكن خلالها المنتخب القطري من تعديل النتيجة.

وامتد الوقت بدل الضائع إلى 19 دقيقة وسط ذهول متابعين وسخرية محللين، أقر فيها الحكم ضربة جزاء للمنتخب الجزائري منحته بطاقة التأهل للنهائي.

وقال مغردون أن الوقت بدل الضائع الذي شهدته مباراة الجزائر وقطر هو الأغرب على الإطلاق والأطول في كل المباريات، لافتين إلى أن المواجهة ربما كانت ستستمر لغاية الفجر لولا ضربة الجزاء التي حسمت النتيجة لصالح الجزائر.

وبفوز محاربي الصحراء وافتكاكهم تأشيرة النهائي قال نشطاء أنهم كانوا يناشدون الحكم الإعلان عن نهاية المباراة ولكنه أصر على تمديد الوقت حتى تسجل قطر فحصل العكس.

واعتبر البعض أن الوقت الإضافي أطول من يوم الجمعة، في حين شكك مغردون بنوايا الحكم وانحيازه الواضح للفريق القطري.

يذكر أنه في الدقيقة الـ19 من الوقت بدل الضائع أعلن الحكم نهاية المباراة “الماراثونية” بفوز المنتخب الجزائري 2-1 وتأهله إلى المباراة النهائية لكأس العرب وسط فرحة عارمة من أنصاره وحسرة كبيرة من قبل الجماهير القطرية.

وكشف الحكم الدولي السوري السابق جمال الشريف في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد” عن رأيه في الحالات التحكيمية المثيرة التي شهدتها مباراة منتخبي قطر والجزائر.

وقال الشريف أن الهدف الذي سجله المنتخب القطري في الوقت الأخير من اللقاء الذي جرى على ملعب الثمامة المونديالي، إنه صحيح ولا غبار عليه، فيما تحدث أيضاً عن ركلة الجزاء التي اعتبرها شرعية أيضاً ومستحقة للجزائر.

وفسر قصة الوقت بدل الضائع في اللقاء بقوله: “الحكم منح 9 دقائق وقتاً بدل ضائع ثم احتسب ركلة الجزاء في في الدقيقة (104:12) ما يعني أن الحكم أضاف فوق الوقت المعلن (5:12) فيما كان يجب على الحكم أن يضيف فقط (3:47) وبالتالي فإن الحكم زاد من الوقت المضاف ما قدره (1:25) دقيقة.

وسيتنافس المنتخب الجزائري على رفع كأس البطولة، السبت المقبل، مع المنتخب التونسي الذي تغلب على نظيره المصري بهدف دون مقابل في مباراة المربع الذهبي الأولى.