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هل سيزور بوتين الشرق الأوسط منتصف ماي؟.. الكرملين يُجيب  

الشروق أونلاين
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هل سيزور بوتين الشرق الأوسط منتصف ماي؟.. الكرملين يُجيب  

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط منتصف ماي الجاري.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال الصحفيين بهذا الشأن: “كلا، ليس من المقرر أن يقوم الرئيس بزيارة إلى الشرق الأوسط منتصف ماي”.

وكشف بيسكوف بأن الرئيس بوتين يستعد لأسبوع حافل بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، 9 ماي، حيث يستعد لاجتماعات ثنائية مع عدد من زعماء الدول إضافة إلى لقاء عدد كبير من الضيوف.

وأضاف بيسكوف أن مساعد الرئيس يوري أوشاكوف سيتحدث عن كافة التفاصيل وتشكيلة الضيوف القادمين والمفاوضات والاجتماعات التي ستجري مع الرئيس في إحاطة إعلامية يوم غد الثلاثاء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، في حديث أمس الأحد، بأنه لا يستبعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته للمملكة العربية السعودية منتصف ماي الجاري.

وتابع بيسكوف ردا على سؤال بشأن هذا اللقاء أن مثل هذا اللقاء هو “حديث الساعة”، وهو “ضروري من عدة نواح”، إلا أنه أكد على ضرورة “الإعداد له على هذا الأساس، وهو ما يتطلب جهودا على مختلف مستويات الخبراء، ويتطلب استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن.”

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